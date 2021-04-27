Рост цен на жилье в крупных городах свел на нет выгоды льготной ипотеки

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, запущенная в России в прошлом году, перестала быть выгодной для заемщиков в ряде крупных российских городов из-за повышения цен на жилье. К такому выводу пришли аналитики из компании ЦИАН.

Как говорится в исследовании ЦИАН, обзор которого приводит РБК , сейчас в 24 городах России с населением от 500 тыс. человек льготную ипотеку можно взять на 84% новых квартир, тогда как годом ранее условиям программы отвечал 91% квартир на первичном рынке. Самый низкий показатель был зафиксирован в Сочи, где льготную ипотеку можно взять только на 12% квартир в новостройках.

В ЦИАН считают, что в четырех городах льготная ипотека перестала быть выгодной. Так, переплата по льготной ипотеке, взятой в этих городах в 2021 году, оказалась выше, чем по обычному ипотечному кредиту, взятому до запуска программы льготной ипотеки. В список таких городов вошли Ростов-на-Дону (переплата больше на 6%), Ярославль (+6%), Барнаул (+3%) и Самара (+1%). В Москве и Перми переплата по льготной ипотеке сейчас примерно равна переплате по обычному ипотечному кредиту, а в Санкт-Петербурге и Казани выгода от льготной ипотеки составляет всего 1%.

"Из-за роста цен на недвижимость за год средний размер ежемесячного платежа по льготной ипотеке, даже несмотря на сниженную ставку, теперь выше, чем ежемесячный платеж по кредиту, который выплачивают заемщики, взявшие кредит год назад по старым ценам. Более чем на 20% платеж по кредиту вырос в Ростове-на-Дону, Барнауле, Ярославле. В Москве ежемесячный платеж стал выше на 17%, в Санкт-Петербурге - на 18%", - добавили в ЦИАН, отметив, что в некоторых городах первого взноса в 15% уже не хватит на покупку квартиры по льготной ипотеке с учетом предусмотренных в программе лимитов. Например, в Сочи потребуется внести 38% стоимости квартиры, чтобы взять льготную ипотеку, а в Москве - 18%.

Сложная ситуация наступит сразу после отмены льготного ипотечного кредитования. Цены останутся прежними, зато переплата увеличится значительно. Льготное ипотечное кредитование помогло решить жилищный вопрос для тысячи россиян сегодня, однако ограничило такую возможность тем, кто планировал покупку через несколько месяцев, когда льготной ипотеки уже не будет, - заявил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Напомним, правительство приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля прошлого года. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке. В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

В октябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

Центробанк неоднократно предупреждал о рисках перегрева рынка из-за программы льготной ипотеки и планов ее продления, но в конце января стало известно , что в ЦБ согласились с планами правительства продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года с рядом условий. В середине февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила , что Центробанк выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5% с возможным сохранением программы в отдельных регионах с дефицитом предложения жилья.