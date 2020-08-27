По итогам года в России может обанкротиться до 200 застройщиков

В России по итогам 2020 года могут обанкротиться 180-200 застройщиков жилья, которые возводят в общей сложности около 4 млн квадратных метров недвижимости. Такой прогноз на отраслевой конференции 27 августа дал директор аналитического управления Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов, уточнив, что в основном речь идет о небольших региональных девелоперах.

По словам Выломова, в первом полугодии в России разорились 73 застройщика, которые строили 1,2 млн квадратных метров недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обанкротившихся компаний сократилось на 20%, а площадь возводимой ими недвижимости упала на 40%. Выломом объяснил это сокращение переносом банкротных процедур из-за пандемии коронавируса, пишет РБК.

Представитель РАСК добавил, что в июле-августе в России обанкротились еще 25 застройщиков, которые строили 247 тыс. квадратных метров жилья. "По нашим прогнозам, в 2020 году с точки зрения количественных банкротств показатель будет на уровне 180-200 застройщиков с общим портфелем около 4 млн квадратных метров. Это примерно соответствует данным прошлого года, когда обанкротились 184 застройщика с общим портфелем 4,5 млн квадратных метров", - подытожил Выломов.

Напомним, ранее аналитики компании "Инком-Недвижимость" сообщили, что запуск в июле прошлого года реформы долевого строительства, предусматривающей переход на эскроу-счета и проектное финансирование, привел к уходу со столичного рынка почти 70% мелких и средних застройщиков.

"В основном это компании с небольшим портфелем проектов. Нам известны случаи, когда девелоперы уже год пытаются получить разрешение на деятельность по эскроу. Для этого им нужно не только изменить финансовую модель работы, что является одним из наиболее сложных моментов, но и предоставить доказательства своей благонадежности и качества реализуемых проектов", - рассказывал заместитель директора департамента новостроек "Инком-Недвижимости" Валерий Кочетков.

По данным Фонда защиты прав дольщиков, в России сейчас насчитывается 1,1 тыс. проблемных застройщиков из 77 регионов, которые возводят свыше 3 тыс. домов общей площадью 18,3 млн квадратных метров. Эти новостройки внесены в Единый реестр проблемных объектов.