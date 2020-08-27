В Минкомсвязи предложили проводить собрания собственников жилья через портал госуслуг

Минкомсвязи подготовило законопроект, позволяющий проводить голосование жильцов многоквартирных домов в режиме онлайн на портале госуслуг. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Проект федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ" разработан в целях использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных услуг" для проведения общего собрания собственников онлайн без необходимости проведения предварительного очного собрания", - говорится в документе.

В пояснительной записке авторы отмечают, что принятие законопроекта позволит создать современный, удобный и интуитивно понятный инструмент для управления своим домом. Также в Минкомсвязи считают, что новый формат проведения голосования жильцов обеспечит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях эпидемии коронавируса.

"Главным образом, он позволит инициировать и проводить голосование собственников жилья по тем или иным вопросам, касающимся управления многоквартирным домом, через портал госуслуг. Эта платформа давно известна людям и активно используется для решения очень многих житейских вопросов: получить паспорт, записать ребенка в школу, заплатить налоги и штрафы, и многие другие. Поэтому, если вопросы управления домом также можно будет решить через один клик на портале госуслуг, это значительно упростит участие жителей в судьбе своего дома", - заявил первый зампред думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов, отметив, что предлагаемый формат обеспечит прозрачность принятия решений.

Напомним, в мае Госдума приняла законопроект, предусматривающий возможность дистанционного проведения собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Одобренный депутатами законопроект позволяет проводить собрания собственников любым удобным способом: в очной форме, заочной или в онлайн-режиме в ГИС ЖКХ либо при помощи региональных информационных систем.

В связи с эпидемией коронавируса закон продлил срок проведения годовых собраний собственников, ТСЖ и ЖСК до конца 2020 года, так как из-за карантина проводить собрания было нельзя, а пройти они должны были до конца июня.