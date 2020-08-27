Правительство планирует продолжить работу по снижению административных барьеров в строительстве и упростить еще 2-3 тыс. строительных норм. Об этом заявил 26 августа вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы отменили обязательные требования в области СНИПов и ГОСТов. На сегодня из 10 тыс. у нас 3 тыс. стали рекомендательными, а оставшиеся 7 тыс. мы практически все рассмотрели, и на 90% переработали, упростили и сделали максимально приближенными к современным требованиям. При этом работа на этом не останавливается, мы еще планируем 2-3 тыс. норм привести в соответствие", - сказал Хуснуллин (цитата по "Интерфаксу").

1 августа в России вступит в силу подписанное ранее главой правительства Михаилом Мишустиным постановление, которое переводит 30% обязательных требований к безопасности зданий, предусмотренных в ГОСТах и СНиПах, в разряд рекомендаций. Об этом напомнил 9 июля сам Мишустин во время поездки в Казань. Согласно тексту постановления, актуализированный перечень стандартов и сводов правил, применение которых обязательно для обеспечения безопасности зданий и сооружений, содержит 7 тыс. требований вместо прежних 10 тыс. Список был сокращен за счет избыточных и дублирующих друг друга правил.

"Сокращенный перечень позволит в полной мере соблюсти положения основополагающего технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного в 2009 году. В то же время действие нового документа не будет распространяться на проекты, начатые до его вступления в силу. Это избавит застройщиков и проектировщиков от необходимости проходить повторную государственную экспертизу", - отмечали в правительстве.

Напомним, в середине мая президент России Владимир Путин потребовал от правительства навести порядок в ведении строительной документации, чтобы ускорить процессы сооружения различных объектов. Об этом он заявил, на совещании, посвященном открытии медцентров Минобороны в регионах.

"Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, "хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!" - заявил Путин.

В прошлом году президент уже выступал с похожими заявлениями, указывая на необходимость пересмотра строительных норм. "Нужно менять устаревшие различные правила и СНиПы и нужно решить вопрос с ценообразованием. Я с правительством это обсуждал, поручение есть у правительства, надеюсь, в ближайшее время будут сделаны предложения", - сказал тогда Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта, отметив, что часть таких норм появилась еще в 1930-е годы, а технологии и материалы с тех пор сильно изменились.