Суд отменил решение о сносе ЖК Loft River в Москве

АГН Москва / Мобильный репортер

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в конце декабря 2020 года отменила решение Тушинского суда Москвы о признании самовольной постройкой и сносе комплекса апартаментов Loft River в районе Покровское-Стрешнево.

"Решение Тушинского районного суда г. Москвы от 18 декабря 2019 года отменить. В удовлетворении исковых требований межрайонного природоохранного прокурора г. Москвы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, департамента городского имущества г. Москвы к <...> о признании самовольными постройками, сносе отказать", - цитирует апелляционное определение ТАСС.

Напомним, комплекс Loft River был возведен в 2013-2015 гг. на территории парка "Москворецкий" в районе Покровское-Стрешнево на берегу реки Сходни. Он состоит из двух четырехэтажных домов общей площадью 6150 квадратных метров, в которых насчитывается около 140 апартаментов. Строительством Loft River занималась компания Ler Group, в число проектов которой также входят Quartet House на Покровке, торговый центр на Олонецкой улице и ряд других объектов.

Еще несколько лет назад природоохранная прокуратура Москвы установила, что комплекс Loft River был возведен без разрешения на строительство и заключения государственной экологической экспертизы на месте двух складских комплексов. В 2018 году прокуратура подала иск о признании комплекса самостроем и его сносе к компании "Пост-М", владеющей правами на участок, на котором построен Loft River. Соответчиками по иску в заявлении числились покупатели апартаментов, а также подрядчик проекта, фирма "Планета-ОВК", которой, по данным СПАРК, принадлежат домены объектов Ler Group.

Суд первой инстанции встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск. Однако судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда отменила это решение, сославшись на постановления правительства Москвы от марта и ноября 2020 года, исключившие здания комплекса из списка самостроев, а земельный участок - из границ природно-исторического парка "Москворецкий".

Глава Ler Group Ишхан Айрапетян заявил, что доволен решением апелляционной инстанции. "Спустя три года сложнейшей борьбы, пройдя через множество препятствий и противодействий ЖК Loft River" спасен от сноса и полностью легализован", - приводятся его слова в сообщении, поступившем в редакцию NEWSru.com.