В "Дом.РФ" указали на дефицит доступных квартир в близких к завершению новостройках

Moscow-Live / Михаил Незговоров

В настоящее время в России наблюдается дефицит доступных для покупки квартир в новостройках высокой степени готовности. Об этом заявил 27 января руководитель аналитического центра госкомпании "Дом.РФ" Михаил Гольдберг на круглом столе Торгово-промышленной палаты.

"Мы анализировали продажи жилья и видим, что сейчас на рынке возник определенный дефицит жилья в высокой степени готовности. Для примера можно привести очень простую цифру - уже продано около 70% всех квартир с плановым сроком ввода в 2021 году. Раньше нормальным считался показатель, что у дома только при его вводе в эксплуатацию продано 60-70% квартир", - сказал Гольдберг (цитата по ТАСС).

По словам Гольдберга, такой спрос привел к росту цен на новое жилье, а повысить доступность первичного жилья можно только за счет роста объема предложения, считает он. При этом Гольдберг отметил, что динамика запусков новых проектов внушает оптимизм. "Только в четвертом квартале 2020 года запуски новых проектов выросли на 80% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года", - сказал он.

Эксперт также отметил, что в 2020 году объем сделок с жильем в новостройках в России на 10-20% превысил показатель 2019 года, тогда как объем ввода жилья был сопоставим с 2019 годом.

Наконец, Гольдберг напомнил, что ипотечный рынок в 2020 году достиг рекордного объема . Всего заемщикам было выдано 1,7 млн кредитов на сумму 4,2-4,3 трлн рублей. Хотя программа льготной ипотеки под 6,5% поддержала рынок, 70% ипотечных кредитов было выдано на вторичном рынке жилья.

"Это результат того, что предложение на первичном рынке не успевает за спросом, в том числе, вызванным реализацией программы субсидирования", - сказал Гольдберг, уточнив, что на первичной рынок пришлось 500 тыс. кредитов, из них по программе льготной ипотеки было выдано 350 тыс. кредитов.