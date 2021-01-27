Спустя неделю после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором основатель фонда Алексей Навальный подробно рассказал о роскошном дворце возле Геленджика и назвал его владельцем Владимира Путина, сервис ЦИАН опубликовал подборку из 10 более скромных дворцов, выставленных на продажу по всей России.

Самым дешевым из них стал дом с башенками, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области. Этот особняк стоит всего 148 млн рублей, существенно меньше, чем другие дворцы из списка ЦИАН. Так, на 9-м месте идет трехэтажный коттедж на Рублевке стоимостью 520 млн рублей, а остальные лоты стоят от 524 млн до 1,65 млрд рублей.

На рейтинг обратили внимание журналисты издания "Проект" , которые пришли к выводу, что возглавляющий список дворец в классическом стиле из розового мрамора площадью 3 тыс. квадратных метров принадлежит Роману Золотову - сыну главы Росгвардии Виктора Золотова. Проверить это удалось благодаря указанному в объявлении местоположению участка с особняком. Площадь этого участка составляет 89 соток, он находится в Барвихе, в 7 километрах от МКАД.

После выхода фильма @navalny дворце Владимира Путина портал ЦИАН сделал подборку самых дорогих дворцов, которые можно купить на этом сайте. Первое место занял огромный дворец в подмосковной Барвихе - его площадь составляет 3 тыс. кв метров, участок - 89 соток. ⬇️ pic.twitter.com/15PTE3DN42 — Проект (@wwwproektmedia) January 27, 2021

"Дом предназначен под чистовую отделку. Согласно планировке, на первом этаже будут расположены гостиная, столовая, кухня, зимний сад. На втором этаже запроектировано пять спален с ванными и гардеробными", - говорится в описании лота стоимостью 1,65 млрд рублей. Также на участке есть отдельный дом для персонала и гараж на пять машин.