Московские власти отказались от планов провести новую кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Такое решение он объяснил тем фактом, что оценка кадастровой стоимости проводится по состоянию на 1 января, однако пандемия коронавируса, начавшаяся в России весной, сильно изменила ситуацию на рынке.

"Предварительные расчеты показали, что по результатам оценки 2020 года кадастровая стоимость недви¬жимости должна была увеличиться примерно на 3%. Но это - в среднем, а в некоторых районах и на отдельные виды недвижимости рост мог бы быть и гораздо больше. Вместе с ростом кадастровой стоимости - выросли бы и налоги на квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость, которые граждане и бизнес должны уплатить за 2021 год. Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "пост-ковидном" рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог. Поэтому кадастровой оценки в этом году не будет, а платить налоги на недвижимость за 2021 года. граждане и бизнес будут по кадастровой стоимости 2018 года", - написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что такой шаг приведет к общему снижению налогового бремени на 4 млрд рублей. К вопросу проведения очередной кадастровой оценки московские власти намерены вернуться в 2021 году.

Напомним, в конце июня владельцы коммерческих объектов направили главе правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой заморозить до 2024 года пересмотр кадастровой стоимости объектов. В общей сложности письмо подписали представители почти 20 компаний, а также руководители московского отделения "Деловой России" и комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере экономики недвижимости.

Как сообщил тогда председатель комитета по гостиничному бизнесу московского отделения "Деловой России" Дмитрий Шлопак, аналогичное обращение было направлено и в правительство Москвы.

В начале мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект об изменении процедуры кадастровой оценки. Документ предлагает установить, что в целях налогообложения необходимо применять кадастровую стоимость земельного участка (в случае ее изменения по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда) с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Проект также предусматривает механизмы исправления накопленных ранее ошибок в результатах кадастровой оценки. При этом при пересмотре кадастровой стоимости будет применяться принцип "любое исправление - в пользу правообладателя".