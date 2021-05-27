Глава Минобороны Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину макет здания музея вооруженных сил в форме объемной звезды, которое планируется построить в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

"Мы предполагаем сделать здесь, в каждом из крыльев, своего рода (исторический) театр... Здесь же будут представлены артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы, флаги - все то, что у нас сегодня хранится... Это будет самый крупный музей - почти 150 тыс. квадратных метров", - сказал Шойгу (цитата по "Интерфаксу" ).

Видео с демонстрацией макета будущего музей было опубликовано в микроблоге ТАСС в Twitter.

Путину понравился макет музея вооруженных сил, представленный Шойгу. Министр обороны рассказал, что на экспозиции представят 740 тыс. экспонатов:https://t.co/YxHK1XxQvT



Видео: ТАСС/Kremlin.ru pic.twitter.com/HIlA51GEaF — ТАСС (@tass_agency) May 27, 2021

Сообщается, что разные зоны в комплексе могут быть посвящены Первой мировой войне, Бородинской битве, обороне Брестской крепости и другим событиям. "Мы делаем это для того, чтобы 740 тыс. экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли выставить для наших граждан, соотечественников, чтобы можно было показать все это", - отметил Шойгу.

Напомним, в марте сообщалось , что власти рассматривают возможность переноса Центрального музея вооруженных сил (ЦМВС) из Москвы в расположенный в Московской области парк "Патриот", где для музея планируется возвести новое здание. Опубликованные тогда эскизы отличались от показанного Путину макету, хотя также предполагали строительство здания в форме звезды.

Сотрудники ЦМВС, общавшиеся с журналистами на условиях анонимности, выступали против переноса в целесообразности полного переноса музея из Москвы в Кубинку. Руководитель группы волонтеров, которые реставрируют в ЦМВС военную технику, Андрей Карпов отмечал, что окончательное решение о переносе музея еще не принято, но не исключено, что музей будет решено перенести и открыть на новом месте к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталья, которая активно участвует в работе ЦМВС, говорила, что идея строительства нового комплекса не лишена смысла, и в Кубинке можно было бы разместить часть экспонатов из запасников ЦМВС, включая живопись и скульптуры, но нынешнее здание музея нужно сохранить вместе с выставленными в нем экспонатами.