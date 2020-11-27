Вторичное жилье в Подмосковье за год подорожало почти на 20%

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Московской области за год выросла почти на 20%, опередив по темпам роста стоимость вторичного жилья в Москве. Об этом свидетельствует исследование аналитиков "Инком-Недвижимости", обзор которого приводит "Интерфакс".

"На вторичном рынке жилья Подмосковья средняя цена предложения 1 квадратного метра в сравнении с ноябрем 2019-го увеличилась на 18,7%, с 80,5 тыс. рублей до 95,5 тыс. рублей, а усредненная стоимость объекта - на 19,1%, с 4,1 млн рублей до 4,8 млн рублей. Таким образом, по годовому приросту цен Московская область обогнала Москву", - говорится в отчете компании.

В исследовании также отмечается, что в Новой Москве за тот же период вторичное жилье подорожало на 13,6% за квадратный метр и на 12,5% за средний лот. В старых границах Москвы эти показатели выросли на 12% и 9,5% соответственно.

Сейчас в Московской области доля сделок на вторичном рынке, которые заключаются со скидкой, составляет 76%, тогда как год назад со скидками продавались 88% объектов. Кроме того, повышенный спрос привел к снижению средней скидки с 7,1% до 5,8%, а время экспозиции объектов уменьшилось с 3 до 2,5 месяца.

"Одна из основных причин увеличения ценовых показателей на вторичном рынке Московского региона в целом - переход в этот сегмент объектов с первичного рынка, где весьма высоки темпы строительства", - сообщил руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

Самая высокая средняя стоимость квартир на вторичном рынке Подмосковья была зафиксирована в Химках, Красногорске и Ленинском городском округе, тогда как недорогие квартиры предлагаются в Зарайске, Шатуре и Серебряных Прудах. Кроме того, в исследовании указано, что самая дорогая квартира на вторичном рынке Московской области стоит 230 млн рублей - за такую сумму предлагается 830-метровая квартира в поселке Заречье (Одинцовский городской округ). В 442 раза дешевле (520 тыс. рублей) стоит самая доступная квартира площадью 36 квадратных метров, которая продается в Волоколамске.