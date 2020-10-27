Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года", - отмечается в сообщении.

Напомним, правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

12 октября стало известно, что Минфин разработал проект постановления правительства о продлении действия программы льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года. Также в Минфине предложили увеличить максимальную сумму кредитов, которые могут выдавать банки по этой программе, с нынешних 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

14 октября президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. "Действительно, эта мера популярная и востребована, и реально людей поддерживает. Она не должна прекратить свое функционирование, давайте продлим ее хотя бы до середины следующего года", - заявил Путин на совещании с членами правительства. В результате Минфин скорректировал первоначальный проект.

22 октября на заседании правительства Мишустин объявил о решении продлить программу до 1 июля 2021 года. "Сегодня в повестке заседания Правительства вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль. На прошлой неделе на совещании с Правительством Президент выступил с инициативой сохранить льготную ставку до 1 июля 2021 года. Сегодня рассмотрим необходимые для этого поправки в законодательство", - сказал тогда глава правительства.

Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала это решение, но напомнила о потенциальных рисках перегрева рынка.