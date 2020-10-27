Пресс-служба Президента России Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон об уменьшении платы за коммунальные услуги в случае, если их предоставляют с перерывами или с нарушением качества. Документ был опубликован 27 октября на портале правовой информации.

Речь идет о поправках в Жилищный кодекс РФ, которые исключают из него положение, согласно которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф. Вместо этого закон предусматривает снижение для потребителей платы за некачественные услуги ЖКХ.

"Законопроектом предусматривается изменение последствий предоставления коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества предоставления коммунальных услуг. В частности, устанавливается, что в указанных случаях изменяется размер платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Также законопроект устанавливает, кем осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги, а также порядок взаимодействия в этом случае ресурсоснабжающей организации и лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

При ненадлежащем исполнении обязанностей лицом, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, ему придется компенсировать ресурсоснабжающей организации расходы, фактически понесенные ею вследствие изменения размера платы. При этом компенсация предусмотрена только в случае, если сама организация надлежащим образом исполняла обязанности по поставке соответствующих ресурсов до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома.

Если же нарушение непрерывности предоставления и (или) качества услуг произошли до указанных границ, то ресурсоснабжающая организация производит изменение размера платы за коммунальные услуги в установленном правительством порядке.