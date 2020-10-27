Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Второй глава оператора мусорной реформы ушел в отставку, не проработав и года

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Генеральный директор "Российского экологического оператора" (РЭО, курирует мусорную реформу) Илья Гудков покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

В ведомстве добавили, что такое решение принято после разработки федеральной схемы по обращению с отходами, которая является фундаментом для полноценной цифровизации данной отрасли с целью ее прозрачности.

"Восемь месяцев - не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной. Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом. А именно: сокращение в два раза захоронения и стопроцентная обработка отходов. Для меня это был определенный вызов. Справился я с ним или нет - судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением", - заявил сам Гудков.

"Организация работает в штатном режиме. Компетенции и опыт Ильи Гудкова найдут свое применение в других отраслевых задачах. Сейчас наступает следующий этап развития компании, которую нужно выводить на новый уровень, а именно обеспечить привлечение инвестиций. Построением полного инвестиционного цикла и предстоит заняться новому главе ППК РЭО", - сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Отметим, что Гудков занял пост главы РЭО в конце января этого года. С февраля по ноябрь 2019 года РЭО возглавлял Денис Буцаев. После его отставки источники говорили, что РЭО возглавит бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, но в итоге главой организации назначили Гудкова, который проработал на этом посту примерно столько же, сколько Буцаев.

Напомним, в рамках мусорной реформы с 1 января 2019 года вывоз и утилизация ТКО стали коммунальной услугой, которая включается в платежки за ЖКУ отдельной строкой. Реформа требует, чтобы каждый регион разработал электронную территориальную схему обращения с отходами, утвердил региональную программу и нормативы накопления ТКО и на конкурсной основе отобрал регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который будет отвечать за полный цикл обращения с ТКО.

С начала 2019 года в России было выбрано 178 региональных операторов, 175 из них приступили к работе. Из-за пандемии коронавируса платежи и от населения, и от бизнеса за вывоз мусора снизились: по данным Минприроды, за первое полугодие 2020-го дебиторская задолженность операторов выросла почти на 20%, до 46,7 млрд рублей, а кредиторская задолженность региональных операторов увеличилась на 2,8%, до 40,1 млрд рублей. При этом в марте-апреле дебиторская задолженность достигала 51,6 млрд рублей, а кредиторская - 43 млрд рублей. Кроме того, в Общероссийском народном фронте (ОНФ) сообщили, что более 80 региональных операторов имеют кассовые разрывы, что делает для них вывоз отходов нерентабельным.

В конце сентября в Счетной палате сообщили, что мусорная реформа пока что не дала эффекта, и ситуация с мусором в России остается неблагополучной: уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% мусора по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.

"По данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта "Экология" на территории субъектов насчитывалось 8 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов. При этом федеральный проект "Чистая страна" предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. То есть более 700 свалок в границах городов остаются не охвачены. Таким образом, даже при успешной реализации проекта поставленная Президентом цель - ликвидировать все свалки в границах городов - достигнута не будет. Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО (1-2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них - до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет", - говорилось в сообщении ведомства.

Для решения проблем в сфере сбора и утилизации отходов в Счетной палате предложили внести изменения в паспорт федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", расширить меры финансовой поддержки инвестиционных проектов в области обращения с ТКО и создать единую систему учета ТКО. Кроме того, в ведомстве считают необходимым разработать порядок подтверждения отсутствия негативного воздействия на окружающую среду после реализации мероприятий по ликвидации накопленного вреда, предусматривающий проведение измерений и исследований состояния почвы, воды и воздуха. Наконец, аудиторы считают нужным рассмотреть вопрос о корректировке региональных программ обращения с отходами и дополнить их мероприятиями, направленными на предотвращение и сокращение образования отходов, а также на сокращение нормативов накопления отходов и тарифов на услуги региональных операторов.