Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от Google устранить выявленные нарушения законодательства. Речь идет о незаконном распространении ссылок на сайты, обещающие на платной основе предоставить заказчикам выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С жалобой на рекламу таких услуг через принадлежащий Google сервис AdWords в ФАС ранее обратился Росреестр.

"Комиссия ФАС России установила, что при наборе словосочетания "выписка из Росреестра" в поисковой системе Google отображаются объявления с пометкой "реклама" с предложением на платной основе предоставить выписки из ЕГРН. Согласно закону о государственной регистрации недвижимости предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН и предоставляемых Росреестром, а также его территориальными управлениями, является государственной услугой и ее оказание иными лицами не предусмотрено", - отметили в ФАС.

По итогам рассмотрения жалобы антимонопольное ведомство признало, что распространявшиеся в Google рекламные ссылки нарушают закон "О рекламе".

"Google LLC, как рекламораспространитель, нарушил запрет на рекламу услуг, распространение которых запрещено российским законодательством. Антимонопольная служба выдала компании Google LLC предписание о прекращении нарушения. ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно статье 14.3. КоАП РФ штраф может составить от 100 до 500 тыс. рублей", - подытожили в ФАС.

Напомним, в феврале сообщалось, что ФАС возбудила аналогичное дело в отношении компании "Яндекс" в связи с тем, что поисковик компании при запросе "получить выписку из ЕГРН" выдавал ссылки с пометкой "реклама" на сайты, продающие выписки ЕГРН.

На прошлой неделе Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект , запрещающий перепродажу сведений из ЕГРН. Документ запрещает создание сайтов, программ и мобильных приложений, "посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений", содержащихся в ЕГРН. Также не допускается "использование таких сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и (или) обеспечения предоставления, таких сведений заинтересованным лицам".

"Под запрет подпадут сайты-двойники, которые под видом Росреестра предоставляют за плату третьим лицам сведения из ЕГРН. При этом собственники зачастую даже не догадываются, кто и с какой целью интересовался их недвижимостью. С начала нынешнего года Росреестр добился закрытия 23 таких сайтов-двойников, сообщали в ведомстве", - отметили ранее в Госдуме.