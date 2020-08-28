Обрушение балконов дома 20 по Кирочной улице Петербурга, май 2020 года Обрушение балконов дома 20 по Кирочной улице Петербурга, май 2020 года
 
 
 
Обрушение балконов дома 20 по Кирочной улице Петербурга, май 2020 года
МЧС Санкт-Петербург / Вконтакте
 
 
 
Обрушение балконов дома 20 по Кирочной улице Петербурга, май 2020 года
МЧС Санкт-Петербург / Вконтакте

Власти Санкт-Петербурга в ходе инвентаризации городских балконов выявили 16 тыс. потенциально аварийных балконов. Об этом рассказал председатель Жилищного комитета Виктор Борщев в интервью изданию "Петербургский дневник".

"При визуальном осмотре мы выявляем, на каких домах есть предположительно аварийные балконы. Затем даем месяц управляющим компаниям уже на специализированное, детальное обследование балконов вместе с Государственной жилищной инспекцией. Сегодня, по предварительным результатам инвентаризации, выявлено 16 тыс. потенциально аварийных балконов по всему городу. Но эта цифра приблизительная, так как они выявлены в результате визуального осмотра, без привлечения специализированных организаций. Поэтому цифра может меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения", - отметил Борщев.

Чиновник добавил, что примерно 10% из 16 тыс. балконов не нуждаются в дополнительном обследовании, поскольку их аварийность очевидна. По словам Борщева, закончить инвентаризацию балконов планируется к середине сентября. После этого ведомство предложит правительству Петербурга разработать программу ремонта балконов.

"Она будет состоять из двух частей: балконы будут ремонтировать в рамках капитального ремонта фасада дома Фондом капремонта, а также будем просить выделить дополнительные средства администрациям районов города на устранение аварийных конструкций. То есть это будет совместная программа Фонда капремонта и районных администраций, чтобы за два-три года привести в порядок балконы", - пояснил Борщев.

В мае этого года в жилом доме на Кирочной улице, 20 обрушились четыре из восьми балконов. После обследования оставшиеся балконы было решено демонтировать.