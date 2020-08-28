Обрушение балконов дома 20 по Кирочной улице Петербурга, май 2020 года

МЧС Санкт-Петербург / Вконтакте Обрушение балконов дома 20 по Кирочной улице Петербурга, май 2020 года

МЧС Санкт-Петербург / Вконтакте

Власти Санкт-Петербурга в ходе инвентаризации городских балконов выявили 16 тыс. потенциально аварийных балконов. Об этом рассказал председатель Жилищного комитета Виктор Борщев в интервью изданию "Петербургский дневник".

"При визуальном осмотре мы выявляем, на каких домах есть предположительно аварийные балконы. Затем даем месяц управляющим компаниям уже на специализированное, детальное обследование балконов вместе с Государственной жилищной инспекцией. Сегодня, по предварительным результатам инвентаризации, выявлено 16 тыс. потенциально аварийных балконов по всему городу. Но эта цифра приблизительная, так как они выявлены в результате визуального осмотра, без привлечения специализированных организаций. Поэтому цифра может меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения", - отметил Борщев.

Чиновник добавил, что примерно 10% из 16 тыс. балконов не нуждаются в дополнительном обследовании, поскольку их аварийность очевидна. По словам Борщева, закончить инвентаризацию балконов планируется к середине сентября. После этого ведомство предложит правительству Петербурга разработать программу ремонта балконов.

"Она будет состоять из двух частей: балконы будут ремонтировать в рамках капитального ремонта фасада дома Фондом капремонта, а также будем просить выделить дополнительные средства администрациям районов города на устранение аварийных конструкций. То есть это будет совместная программа Фонда капремонта и районных администраций, чтобы за два-три года привести в порядок балконы", - пояснил Борщев.

В мае этого года в жилом доме на Кирочной улице, 20 обрушились четыре из восьми балконов. После обследования оставшиеся балконы было решено демонтировать.