Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Объем выдачи ипотеки в России за семь месяцев вырос более чем на 20%

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

За семь месяцев 2020 года российские банки выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1,802 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 21,3%, тогда как количество выданных кредитов (747,7 тыс.) выросло на 10,5% (в январе-июле прошлого года банки выдали 675,9 тыс. ипотечных кредитов). Об этом свидетельствуют свежие данные ЦБ.

В июле этого года заемщики привлекли жилищные кредиты на 362 млрд рублей (на 31% больше, чем в июне) и этот результат стал рекордным, превзойдя показатель декабря 2019 года (345,1 млрд рублей). Количество предоставленных кредитов в июле превысило июньский показатель на 25% (146 тыс. против 116,4 тыс.). Средний размер ипотечного кредита в июле составил 2,4 млн рублей, что оказалось на 9,7% выше показателя июля 2019 года, передает "Интерфакс".

Росту ипотечного рынка поспособствовала отмена ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а также снижение ставок по кредитам под действием общего снижения банковских ставок на рынке и благодаря льготной ипотеке. Так, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, в июле снизилась до 7,28% после 7,5% в июне и 7,4% в мае. Этот показатель установил новый, исторический минимум.

Напомним, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), размер дохода заемщиков, комфортного для обслуживания ипотечного кредита в России, снизился в июле на 10,4% по сравнению с показателем января и составил 63,3 тыс. рублей в месяц. Речь идет о показателе семейного дохода, который показывает доступность ипотеки для граждан. При расчете этого показателя в НБКИ исходят из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей по ипотеке к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев.