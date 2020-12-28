На сайте объявлений "Авито" выставили на продажу элитную квартиру около Патриарших прудов. За жилье площадью 900 квадратных метров просят 2,7 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Авито недвижимости".
Речь идет о квартире с двумя террасами, расположенной на последнем этаже 8-этажного дома в Гранатовом переулке. Один квадратный метр пентхауса со свободной планировкой обойдется покупателю в 3 млн рублей, что сопоставимо со средней ценой квартиры площадью около 50 квадратных метров в Приволжском федеральном округе.
На "Авито" также продают апартаменты на 95 этаже небоскреба в "Москва-Сити". Это жилье площадью 2,2 тыс. квадратных метров стоит 2,6 млрд рублей (1,2 млн рублей за квадратный метр). Наконец, на третьем месте в рейтинге самой дорогой недвижимости на "Авито" находится особняк в Турчаниновом переулке в районе Хамовники, который стоит 2,3 млрд рублей. Площадь трехэтажного здания с чердаком, подвалом и подземным паркингом составляет 2,6 тыс. квадратных метров. Таким образом, квадратный метр особняка стоит около 890 тыс. рублей.
Напомним, в августе этого года аналитики компании Savills сообщили, что общая стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы превысила 1 млрд долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 917 млн долларов.
В конце июля в компании Skolkovo Realty рассказали, что приобрести квартиру в Москве с видом на Кремль в настоящее время можно за 27 млн рублей. "На данный момент в столице экспонируется 32 подобных объекта. Самый бюджетный вариант продается за 26,9 миллиона рублей. При наличии такого бюджета можно стать владельцем квартиры площадью 68,9 квадратных метра", - говорилось в сообщении. Самый дорогой лот из этого списка стоил 597 млн рублей. За такую сумму в столице продавали апартаменты площадью 360 квадратных метров.