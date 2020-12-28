На сайте объявлений "Авито" выставили на продажу элитную квартиру около Патриарших прудов. За жилье площадью 900 квадратных метров просят 2,7 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Авито недвижимости".

Речь идет о квартире с двумя террасами, расположенной на последнем этаже 8-этажного дома в Гранатовом переулке. Один квадратный метр пентхауса со свободной планировкой обойдется покупателю в 3 млн рублей, что сопоставимо со средней ценой квартиры площадью около 50 квадратных метров в Приволжском федеральном округе.

На "Авито" также продают апартаменты на 95 этаже небоскреба в "Москва-Сити". Это жилье площадью 2,2 тыс. квадратных метров стоит 2,6 млрд рублей (1,2 млн рублей за квадратный метр). Наконец, на третьем месте в рейтинге самой дорогой недвижимости на "Авито" находится особняк в Турчаниновом переулке в районе Хамовники, который стоит 2,3 млрд рублей. Площадь трехэтажного здания с чердаком, подвалом и подземным паркингом составляет 2,6 тыс. квадратных метров. Таким образом, квадратный метр особняка стоит около 890 тыс. рублей.

Напомним, в августе этого года аналитики компании Savills сообщили, что общая стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы превысила 1 млрд долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 917 млн долларов.