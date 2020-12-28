Правительство попросили ускорить принятие закона о туристическом жилье

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Организация "Опора России" направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко просьбу ускорить подготовку отзыва на законопроект о туристическом жилье, которое предоставляется в краткосрочную аренду. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на копию обращения.

Речь идет о законопроекте, подготовленном в прошлом году. Тогда в "Опоре России" отмечали, что собственники сдаваемых в краткосрочную аренду домов и квартир находятся в более выгодном положении, чем собственники гостиниц и хостелов, поскольку при посуточной аренде они не платят налоги и не тратятся на обеспечение безопасности и миграционный учет гостей, что позволяет предлагать более низкие цены.

В свежем обращении к Чернышенко говорится, что после вступления в силу осенью прошлого года закона о хостелах, который запретил работу объектов размещения в жилых помещениях, объем предложения на рынке краткосрочной аренды заметно вырос. Так бывшие мини-отели, расположенные в квартирах, теперь предлагают комнаты в аренду без дополнительных услуг. В Опоре России считают, что сейчас на жилье для краткосрочной аренды приходится 30% туристических бронирований в Москве, Санкт-Петербурге и Казани и до 50% - в Крыму и Краснодарском крае.

По словам совладельца Sokroma Hotels Group Дарьи Ковалевской, большинство квартир в краткосрочную аренду сейчас сдают операторы на основе договора долгосрочной аренды или доверительного управления с собственником. В частности, по такой схеме Sokroma Hotels Group управляет квартирой на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее основным видом деятельности этой компании было оказание гостиничных услуг. При этом в ноябре Роспотребнадзор подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о запрете деятельности Sokroma Hotels Group. В ведомстве считают, что компания использует жилое помещение как общественное, нарушая ряд санитарно-эпидемиологических требований. Заседание по этому делу пока не назначено.

В свою очередь член правления "Лиги хостелов" Наталья Петровская рассказала о массовых проверках, которые проходят по адресам бывших гостиниц в жилом фонде. В Роспотребнадзоре не ответили на вопрос об особом внимании к собственникам, сдающим жилье в краткосрочную аренду.

По мнению управляющего партнера компании "Иккерт и партнеры" Павла Иккерта, собственники жилых помещений могут сдавать их в аренду на любой срок. Однако использование для этого систем бронирования жилья, где недвижимость может фигурировать как апартаменты, будет нарушением закона о запрете хостелов. В сервисе краткосрочной аренды Tvil.ru отметили, что легализация рынка должна сопровождаться активной информационной работой, поскольку собственники сдаваемого жилья слабо разбираются в законодательстве.