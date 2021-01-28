В Центробанке снова напомнили о рисках перегрева ипотечного рынка

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Банк России не видит признаков перегрева на ипотечном рынке, однако дальнейший рост стоимости жилья и увеличение выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам могут привести к накоплению рисков. С таким мнением выступил 28 января директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"Пузыря нет, перегрева нет, но в дальнейшем при сохранении текущих тенденций, могут привести к накоплению рисков. В частности, выдается довольно много ипотеки, в том числе на первичном рынке с низким первоначальным взносом... Приличный объем ипотеки с низким первоначальным взносом выдается людям, у которых довольно высокая долговая нагрузка, поэтому вот комбинация этих двух вещей при сохранении текущих темпов роста, а также с учетом стоимости жилья, может в дальнейшей перспективе привести к накоплению рисков", - приводит слова Данилова РИА "Новости" .

Напомним, регулятор неоднократно предупреждал о рисках перегрева рынка из-за программы льготной ипотеки и планов ее продления. 27 октября 2020 года глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Вскоре глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала "своевременно" завершить продленную до июля 2021 года программу льготной ипотеки, чтобы избежать возникновения "пузырей" на рынке.

"Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья. Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения", - отметила Набиуллина.

Тогда же зампред Банка России Ольга Полякова, выступая в Совете Федерации, признала , что заметный рост цен на новое жилье в России практически нивелировал выгоду от программы льготной ипотеки.

"Субсидирование ипотеки предоставило возможность многим заемщикам получить кредиты, но, вместе с тем, мы видим, что и цена на жилье за это время подросла. Если ставка по десятилетнему кредиту была снижена с 7% до 5%, то это уменьшило ежемесячный платеж где-то на 9% для заемщика. Но мы видим, что рост цены на 10% практически полностью нивелирует этот эффект", - сказала Полякова.