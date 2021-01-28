Журналисты издания "Важные истории" обнаружили у сестер Рамзана Кадырова и других родственников главы Чечни незадекларированные квартиры в Москве, что является основанием для увольнения их владельцев с госслужбы.

По данным издания, старшая сестра Кадырова Зарган, которая работает помощником главы республики по дошкольному образованию, с 2004 года владеет квартирой в жилом комплексе премиум-класса "Соколиное гнездо" площадью 131,7 квадратного метра. В декларациях мужа Зарган Рамзана Черхигова, который занимает пост министра транспорта и связи Чечни, эта квартира не указана, хотя по закону чиновники должны публиковать сведения об имуществе супругов и несовершеннолетних детей.

Квартирами в этом же ЖК владеют и другие члены семьи Кадырова. Так, с 2011 года одна из квартир в комплексе принадлежит Зареме Черхиговой - предполагаемой дочери Черхигова и племяннице Кадырова. Судя по декларациям Черхигова, позволить себе такую покупку для ддочери на официальные доходы он не мог.

Еще одна сестра Рамзана Кадырова - Зулай в 2005 году купила в ЖК пентхаус площадью 167,7 квадратного метра. СМИ писали об этой квартире в феврале прошлого года, тогда ее стоимость оценивали примерно в 1 млн долларов. Зулай работает заместителем управляющего делами главы и правительства Чечни ежегодно, но в ее декларациях квартира не указана, однако она фигурирует в декларации за 2018 год, поданной ее супругом Салманом Закриевым, первым заместителем председателя Парламента Чечни. В целом Закриев декларирует намного больше имущества своей супруги, чем она сама.

В 2011 году Зулай Кадырова купила в ЖК "Соколиное гнездо" еще одну квартиру площадью 88,4 квадратного метра, но почти сразу же передала ее племяннику Магомеду Закриева, отец которого работает главой администрации Гудермесского района Чечни.

Среди владельцев квартир в ЖК также числился 30-летний Якуб (Ибрагим) Закриев, сын Зулай Кадыровой. Племянник главы Чечни учился в расположенной рядом с ЖК частной школе, а в 2009 году окончил Московское суворовское военное училище. В том же году он стал владельцем квартиры площадью 122,6 квадратного метра. В 2018 году Якуб Закриев был назначен мэром Грозного. В 2020 году он сперва стал руководителем Администрации главы и правительства республики, а затем - вице-премьером правительства и министром сельского хозяйства Чеченской республики. За все это время он ни разу не декларировал московскую квартиру. В декабре прошлого года квартира Якуба Закриева перешла в собственность некой Аминат Дуруевой.

Наконец, с 2005 года квартирой в элитном ЖК площадью 124,4 квадратного метра владеет двоюродный брат Рамзана Кадырова по материнской линии Турпал-Али Ибрагимов, который возглавляет администрацию Шалинского района Чечни и секретариат местного отделения "Единой России". В его декларациях эта квартира не упоминается.

"Основная санкция за неуказание недвижимости в декларации - это увольнение за утрату доверия. После этого должностное лицо, которое таким образом уволено, попадает в реестр уволенных в связи с утратой доверия, и его шансы на трудоустройство снижаются", - отметил руководитель проекта "Декларатор" антикоррупционного центра Transparency International в России Андрей Жвирблис.

Журналисты направили запросы о квартирах родственникам Рамзана Кадырова, но не получили ответов.

Напомним, несколько лет назад СМИ писали , что у семьи Кадырова есть и другая недвижимость в Москве. Тогда речь шла о квартире площадью 210 квадратных метров в ЖК "Воробьевы горы" на Мосфильмовской улице. Эта квартира принадлежала жене Кадырова Медни и указана в последней опубликованной декларации главы Чечни.