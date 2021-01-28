Сокращение площади квартир в новостройках и строительство апартаментов без социальной инфраструктуры вошли в список причин снижения рождаемости в России, составленный авторами проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Противодействовать задаче повышения рождаемости и роста численности населения страны стали такие проблемы как: отвлечение средств населения на строительство домов с апартаментами без обеспечения жилищных прав граждан, их безопасности и комфорта проживания; уменьшение средних размеров квартир (до 51-52 квадратных метров общей площади жилья) и количества комнат (до 1-2 комнат)", - говорится в документе.

В проекте стратегии уточняется, что средняя площадь квартиры в новостройках в России сократилась с 81 квадратного метра в 2000 году до 51,6 квадратного метра в 2019 году. Для соблюдения средней обеспеченности жильем в 26,3 квадратного метра на человека для семьи из трех человек необходимо строить квартиры площадью не менее 79-93 квадратных метров, считают авторы стратегии.

Решить эту проблему предлагается сделать упор на развитие в России индивидуального жилищного строительства. "В 2019 году средний размер дома ИЖС составлял 139 квадратных метров, при этом стоимость 1 квадратного метра жилья была ниже стоимости квартиры в многоквартирном доме примерно в 1,5-2 раза", - отмечается в проекте.

Напомним, в декабре прошлого года аналитики из компании "Метриум" сообщили, что средняя площадь новой квартиры, купленной в Москве в 2020 году, составляла 57,8 квадратного метра. Этот показатель сократился на 29% по сравнению с 2012 годом (81,8 квадратного метра). В исследовании отмечалось, что покупатели стали приобретать квартиры меньшей площади в жилых комплексах всех классов, кроме элитного. Так, площадь приобретаемых квартир в новостройках эконом-класса сократилась на 30%, комфорт-класса - на 21%, бизнес-класса - на 39%, а премиум-класса - на 21%. Что же касается элитного жилья, то средняя площадь приобретаемого жилья в домах этого класса выросла сразу на 75%.