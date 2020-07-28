Девелоперская компания MR Group приступила к строительству в деловом центре "Москва-Сити" офисного центра iCity, состоящего из двух башен высотой 141 и 257 метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя застройщика.

По проекту будущий бизнес-центр получит семиэтажный стилобат, а этажность башен Time Tower и Space Tower составит 61 и 34 этажа соответственно. Общая площадь здания составит 249 тыс. квадратных метров. На офисы придется 141 тыс. квадратных метров, а по 10 тыс. квадратных метров будет отдано под ритейл и коворкинги. Общий объем инвестиций в проект составит 20 млрд рублей, а завершить строительство планируется к 2023 году.

"При строительстве применяется подход "смарт билдинг" - так называемой умной архитектуры, подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энерноэффективности здания", - заявил представитель компании.

Напомним, в прошлом году компания "Мосинжпроект" (принадлежит мэрии Москвы) начала строить в "Москва-Сити" самый высокий в Европе жилой небоскреб. В апреле 2020 года архитектор проекта Сергей Скуратов сообщил, что высота комплекса One Tower составит 443 метра, а не 405 метров, как предполагалось ранее. Башня, напоминающая по форме скошенную призму, получит градиентные стеклянные фасады и будет насчитывать 101 надземный и три подземных этажа. В 80-метровом стилобате разместятся бизнес-центр, магазины, рестораны и детский досуговый центр, а в высотной части будут находиться квартиры. На сотом этаже оборудуют смотровую площадку.

В мае этого года стало известно, что китайская госкомпания CRCC ведет переговоры с "Мосинжпроектом" об инвестировании в строительство небоскреба One Tower.