Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Спрос на рынке загородного жилья Подмосковья вырос до уровня 2014 года

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Спрос на покупку загородных домов в Подмосковье весной-летом вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг уровня осени 2014 года. К такому выводу пришли аналитики риэлторской компании "Миэль".

В отчете компании отмечается, что спрос нельзя назвать ажиотажным, поскольку именно осенью 2014 года на рынке загородного жилья началась стагнация - все эти годы спрос был заметно ниже предложения, пишет РБК.

По данным экспертов, покупатели в основном интересуются домами площадью 150-200 квадратных метров на участках в 10-12 соток, в живописных местах с хорошей транспортной доступностью. Из-за пандемии спросом стали пользоваться и дома на шести сотках, расположенные на расстоянии в 100-130 километров от МКАД, стоимостью 1 млн рублей. Речь идет о домах со всеми коммуникациями, пригодных для проживания семьи в любое время года.

В "Миэль" добавили, что цены на рынке держатся на уровне конца прошлого года, а покупатели стараются торговаться. Нередко им удается добиться снижения цены на 0,5-1 млн рублей.

Несмотря на рост спроса, эксперты не ожидают коренного перелома на рынке загородного жилья Подмосковья. Так, при сохранении спроса на текущем уровне потребуется шесть-семь лет на поглощение всего текущего объема предложения жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что спрос на землю для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России в апреле вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 11,6% по сравнению с мартом этого года. Такие данные приводились в исследовании "Авито Недвижимости".

По мнению аналитиков, интерес россиян к покупке земли связан с тем, что некоторым понравилась загородная жизнь в арендованном доме в период введенного из-за пандемии режима самоизоляции, и теперь люди рассматривают возможность строительства собственного дома. Так, в отчете упоминалось, что частота запросов "обмен дома на квартиру" выросла на 50%, а "строительство дома" - на 40%.