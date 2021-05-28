В России сортируется 20 млн тонн твердых коммунальных отходов из общего объема в 60 млн тонн отходов, но лишь небольшая часть отсортированного мусора отправляется на переработку. Об этом заявил 27 мая гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, выступая на Невском международном экологическом конгрессе.

"В России в настоящий момент сортируется 20 млн тонн твердых коммунальных отходов из 60 млн тонн в год, которые образуются. Если представить себе, сколько это в слонах, то это 3 млн слонов", - приводит слова Буцаева РБК .

Буцаев уточнил, что после сортировки две трети мусора возвращается в отсортированном виде на полигон, и только треть отправляется на переработку. "Таким образом, с одной стороны, мы получили достижение федерального и национального проектов в области обращения с отходами, а с другой стороны - недостижение сутевых целей всего национального проекта "Экология", согласно которому мы не просто должны были увеличить обработку отходов, но и сократить их захоронение", - признал Буцаев.

Одной из причин низкой доли перерабатываемого мусора Буцаев назвал неэкологичность упаковки. Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказывал, что ведомство готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, для дальнейшего запрета их производства. Среди прочего речь идет о цветном пластике.

Напомним, в рамках мусорной реформы с 1 января 2019 года вывоз и утилизация ТКО стали коммунальной услугой, которая включается в платежки за ЖКУ отдельной строкой. Реформа требует, чтобы каждый регион разработал электронную территориальную схему обращения с отходами, утвердил региональную программу и нормативы накопления ТКО и на конкурсной основе отобрал регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который будет отвечать за полный цикл обращения с ТКО.

В конце сентября 2020 года в Счетной палате сообщили , что мусорная реформа пока что не дала эффекта, и ситуация с мусором в России остается неблагополучной: уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% мусора по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.

"По данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта "Экология" на территории субъектов насчитывалось 8 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов. При этом федеральный проект "Чистая страна" предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. То есть более 700 свалок в границах городов остаются не охвачены. Таким образом, даже при успешной реализации проекта поставленная Президентом цель - ликвидировать все свалки в границах городов - достигнута не будет. Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО (1-2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них - до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет", - говорилось в сообщении ведомства.

Для решения проблем в сфере сбора и утилизации отходов в Счетной палате предложили внести изменения в паспорт федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", расширить меры финансовой поддержки инвестиционных проектов в области обращения с ТКО и создать единую систему учета ТКО. Кроме того, в ведомстве считают необходимым разработать порядок подтверждения отсутствия негативного воздействия на окружающую среду после реализации мероприятий по ликвидации накопленного вреда, предусматривающий проведение измерений и исследований состояния почвы, воды и воздуха. Наконец, аудиторы считают нужным рассмотреть вопрос о корректировке региональных программ обращения с отходами и дополнить их мероприятиями, направленными на предотвращение и сокращение образования отходов, а также на сокращение нормативов накопления отходов и тарифов на услуги региональных операторов.