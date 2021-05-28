Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила картельного сговора застройщиков при проверке обоснованности роста цен на жилье. Об этом сообщил 28 мая замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"ФАС отчитался президенту, картельного сговора между застройщиками по стоимости квадратного метра в стране не выявлено", - приводит слова Стасишина "Интерфакс" . При этом чиновник отметил, что ведомства есть вопросы к металлургам по поводу повышения цен на металл. "Там уже ведутся все действия реагирования ФАС", - заявил чиновник.

Напомним, заметный рост цен на новое жилье за последний год практически свел на нет выгоды от программы льготной ипотеки под 6,5% и вызвал беспокойство властей. В начале апреля президент Владимир Путин поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье.

"В среднем по России цена выросла на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии - на 30%, в Орловской области - на 19,7%, в Адыгее - на 19,3%, в Амурской области - 18,6%, в Рязанской области - на 17,6%, еще Дальний Восток подскочил. Конечно, необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС", - сказал Путин 8 апреля на совещании с членами правительства.

Позднее глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что территориальные органы ведомства должны предоставить информацию о проверке до 11 мая. Кроме того, ФАС возбудила дело в отношении металлотрейдеров по признакам картельного сговора на рынке металлопроката. По словам главы ведомства, это тоже вносит вклад в рост стоимости строительства. В начале мая ФАС обратилась к застройщикам с просьбой представить обоснование причин роста цен на недвижимость за последние несколько лет.

Эксперты и девелоперы отмечали, что цены на жилье растут по объективным причинам. Так, по словам вице-президента группы компаний "Гранель" Дмитрия Адушева, рост цен на жилье объясняется подорожанием стройматериалов и импортного оборудования, переходом на систему счетов эскроу, нестабильностью валютного курса, недостаточным объемом предложения, увеличением издержек по оформлению земельных участков, а также удорожанием рабочей силы из-за ее дефицита.