Задолженность россиян по ипотечным кредитам итогам апреля выросли на 2,9% и достигла исторического максимума в 10,05 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свежие данные Центробанка. При этом с января 2018 года, когда регулятор начал публиковать эти данные, ипотечный портфель российских банков вырос вдвое, а отметку в 9 трлн рублей преодолел в декабре прошлого года.

Рекордного показателя в апреле достиг и средний срок ипотечного кредита - сейчас заемщики берут кредиты на 19 лет и 10 месяцев. По сравнению с мартом этот показатель вырос на четыре месяца.

Что же касается средней ипотечной ставки, то она по итогам апреля составили 7,3%, незначительно увеличившись по сравнению с мартом (7,23%). Всего в апреле российские банки выдали 191,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумма 550,9 млрд рублей.

Напомним, в середине мая в компании ЦИАН сообщили , что средний размер ипотечного кредита на первичном рынке в России за год вырос на 19% при минимальном росте доходов граждан, и теперь сумма средней ипотеки сопоставима со средним доходом почти за семь лет.

"Заработная плата не успевает за индексацией цен на недвижимость - за прошедший год срок ипотечного кредита на первичном рынке вырос почти на полтора года (до 20 лет и четырех месяцев), а сумма займа стала сопоставимой с доходами за семь лет вместо шести лет", - отметили в ЦИАН, уточнив, что средний уровень доходов россиян после вычета налогов вырос, по данным Росстата, всего на 200 рублей, тогда как средний размер ипотеки на первичном рынке вырос с 3,08 млн рублей в первом квартале 2020 года (до запуска льготной ипотеки под 6,5%) до 3,68 млн рублей в первом квартале 2021 года (+19%).

Сейчас средний размер ипотечного кредита сопоставим со средним доходом за шесть лет и 11 месяцев. Год назад средний кредит был равен доходу за пять лет и 10 месяцев.