Минстрой готовится запустить программу поддержки небольших застройщиков

Программа субсидирования кредитов низкомаржинальных застройщиков по проектному финансированию может быть запущена до конца 2020 года. Об этом заявил 28 октября замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает ТАСС.

"Мы запускаем программу, надеюсь, до конца этого года, максимум - в следующем году, по поддержке низкомаржинальных проектов. Мы будем субсидировать ставку по проектному финансированию застройщиков, где рентабельность меньше 15%", - сказал Стасишин на заседании экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете Госдумы по транспорту и строительству.

По словам чиновника, программа затронет всех региональных застройщиков, которые хотят, но не могут строить из-за низкой маржинальности. Ранее разработать меры поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья до 1 июля 2021 года поручил президент Владимир Путин.

Как следует из подготовленного Минстроем проекта постановления правительства, государство будет субсидировать разницу между процентной ставкой по кредиту и ключевой ставкой. На эти цели планируется выделить 1 млрд рублей.

Напомним, в рамках реформы сферы долевого строительства с 1 июля 2019 года при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия дольщик передает деньги не застройщику, а банку, и финансовая организация блокирует эти средства на эскроу-счете девелопера до окончания строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи дома, а средства на строительство жилья девелоперы должны получать в рамках проектного финансирования в виде банковских кредитов.

По итогам 2020 года в России могут обанкротиться 180-200 застройщиков жилья, которые возводят в общей сложности около 4 млн квадратных метров недвижимости. Такой прогноз в августе дал директор аналитического управления Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.