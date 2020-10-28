"Проект" нашел у семьи патриарха Кирилла недвижимость стоимостью 225 млн рублей

Патриарх Кирилл и его родственницы владеют недвижимостью в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а общая стоимость принадлежащих им домов и квартир составляет 225 млн рублей. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

Из публикации следует что самому Кириллу (Владимиру Гундяеву) принадлежат 145-метровая квартира в знаменитом "Доме на набережной" на улице Серафимовича в Москве, квартира площадью 38 квадратных метров на Николоямской улице в Москве и квартира площадью 83 квадратных метра на Большеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Стоимость этих квартир журналисты оценили в 70, 12 и 9 млн рублей соответственно. Ранее две из этих квартир были записаны на патриарха, но сейчас в выписках Росреестра не указан собственник этой недвижимости.

Также издание выяснило, что троюродная сестры патриарха Лидия Леонова владеет домом площадью 300 квадратных метров в поселке Зеленая Роща-1 в Московской области (10 млн рублей), 120-метровой квартирой на Набережной Крюкова канала в Санкт-Петербурге (42 млн рублей), 1/3 нежилого помещения в том же доме в Санкт-Петербурге (3 млн рублей) и 83-метровой квартирой в Гагаринском переулке в Москве (47 млн рублей).

По данным журналистов, квартиру в Санкт-Петеребурге Леоновой подарил бизнесмен Александр Димитриевич - деловой партнер Николы Саворетти, советника миссии Мальтийского ордена в России. В начале 2000-х мэрия Москвы заставляла Саворетти снести надстроенный этаж с мансардой в доме с видом на Кремль, но кто-то неизвестный помог бизнесмену быстро решить проблемы, и вскоре Леонова получила щедрый подарок. Кирилл тогда был митрополитом и состоял в хороших отношениях с властями, пишет Znak.

Наконец, в собственности у другой троюродной сестры патриарха Елены Холодовой (ее ранее называли родной сестрой Леоновой), связанной с банком "Пересвет", находятся квартиры площадью по 63 квадратных метра на Одесской улице в Санкт-Петербурге и улице Расплетина в Москве. Их стоимость оценили в 10 и 22 млн рублей соответственно.

У семьи патриарха Кирилла нашли недвижимость стоимостью 225 миллионов рублей pic.twitter.com/BeoOCFbPQ4— 12_white (@mikky_nn) October 28, 2020

Напомним, о Лидии Леоновой и квартире патриарха в "Доме на набережной" стало широко известно в 2012 году, когда кардиохирург и бывший министр здравоохранения Юрий Шевченко был признан судом виновным в том, что, делая ремонт в своей квартире на улице Серафимовича в Москве, засыпал "нанопылью" принадлежащую патриарху Кириллу квартиру, расположенную этажом выше. Зарегистрированная в этой квартире Лидия Леонова обратилась в суд с иском о взыскании ущерба, заявив, что в результате ремонта у соседей было повреждено ее имущество - ковры, книги и стулья. Первоначально Леонова оценила ущерб в 26 миллионов рублей, затем снизила претензии до 18,9 миллиона рублей. Эта сумма была выплачена, но квартира Шевченко оставалась под арестом еще полгода, после чего ее возвратили владельцу.

Ранее "Новая газета" писала, что состояние патриарха Кирилла может составлять 4-8 млрд долларов, а в его собственности находится шале под Цюрихом в Швейцарии, а также, предположительно, доли собственности разных объектов недвижимости в Москве, Московской, Смоленской и Калининградской областях. Также патриарх Кирилл может распоряжаться более чем 20 резиденциями, которые принадлежат различным религиозным организациям РПЦ.