Инвестиции в швейцарскую недвижимость по итогам девяти месяцев 2020 года выросли на 24%, а в третьем квартале рост составил 124%. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании CBRE, отметив, что Швейцария стала единственной страной Европы, где пандемия не привела к снижению инвестиций в недвижимость. Их выводы подтвердили в компаниях Knight Frank и Colliers.

Как пишет РБК, успехи швейцарского рынка в CBRE объясняют тем, что эта страна исторически является тихой гаванью для инвестиций. Кроме того, вложения инвесторов напрямую зависели от того, как та или иная страна сдерживала распространение коронавируса.

На европейском рынке в целом инвестиции в недвижимость в третьем квартале сократились на 37% по сравнению с прошлым годом, а в январе-сентябре падение составило 11%. По мнению управляющего партнера Knight Frank Алексея Новикова, при отсутствии дополнительных негативных факторов по итогам года инвестиции в европейскую недвижимость сократятся на 15-20%.

"Падение могло быть больше, поскольку во многих европейских странах во время локдауна действовали жесткие меры. Многие проекты, в том числе по проведению аудита и due diligence, были приостановлены. Для европейского рынка, который в разных странах в течение десяти лет и более находился в состоянии роста, такое существенное снижение драматично", - отметил Новиков.

Что же касается России, то в июле-сентябре объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости России вырос в годовом выражении на 18% и составил 1,12 млрд долларов. Этот показатель стал самым высоким показателем для третьего квартала за последние четыре года.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что доля иностранных инвестиций в общей структуре вложений в российскую недвижимость по итогам января-сентября 2020 года составила 9,3% против 23,7% за аналогичный период прошлого года. По данным аналитиков JLL, этот показатель стал минимальным с 2016 года, когда на иностранные инвестиции пришлось только 6,4% вложений в недвижимость.