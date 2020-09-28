Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в сентябре выросла до 84,7 тыс. рублей, увеличившись на 2% по сравнению с августом и на 13% по сравнению с сентябрем 2019 года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков компании ЦИАН. Эксперты отмечают, что рост цен на новое жилье в России постепенно замедляется

Лидером по росту цен на первичном рынке в сентябре, по данным ЦИАН, стал Воронеж, где квадратный метр нового жилья в среднем подорожал на 8%, до 59,7 тыс. рублей. Второе место в этом списке заняла Уфа, где за месяц цены выросли на 6% (до 90,9 тыс. рублей), а в годовом выражении на рекордные для крупных городов 27%. Снижение цен по сравнению с августом примерно на 1% аналитики зафиксировали в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (до 82,3 тыс. рублей и 59,1 тыс. рублей за квадратный метр соответственно.

По данным экспертов, в Москве квадратный метр жилья в новостройках подорожал на 2% к августу и на 11% в годовом выражении. Этот показатель в столице сейчас составляет 210,8 тыс. рублей.

Рост цен на новое жилье аналитики объясняют высокой активностью покупателей. Так, в августе в Москве заключили 7,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), на 42% больше, чем год назад. Годовой прирост количества сделок в Москве в августе был зафиксирован впервые с начала 2020 года, отметили в компании "Метриум".

По словам главы аналитического центра ЦИАН Алексей Попов в некоторых локациях рынок новостроек уже перегрет, а постоянное повышение цен на фоне роста спроса из-за льготной ипотеки привело к тому, что квартиры в строящихся корпусах стоят дороже аналогов на вторичном рынке. "Но перепродать эту недвижимость по таким ценам впоследствии будет непросто", - считает Попов.

В свою очередь директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил, что пиковых значений цены на новостройки в России еще не достигли, поскольку на рынке сохраняется высокий спрос. Попов не исключил, что планы правительства продлить программу льготной ипотеки могут успокоить покупателей, которые опасаются не успеть приобрести жилье на выгодных условиях.