В Москве начали включать отопление в жилых домах

28 сентября в Москве начались работы по включению отопления в жилых домах. Об сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

"По указанию мэра Москвы сегодня стартовали работы по включению отопления в жилом фонде, в общей сложности отопление включат в 34 тыс. домах", - приводит слова Бирюкова "Интерфакс". Чиновник добавил, что обычно процедура включения отопления занимает до пяти суток. "Но, скорее всего, включим быстрее", - отметил Бирюков.

18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти планируют включить отопление в Москве в ускоренном порядке, без соблюдения стандартной процедуры.

"Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре. У нас обычно - если несколько дней подряд среднесуточная температура плюс восемь градусов и меньше. Но мы не будем дожидаться этого стандартного температурного режима, будем включать отопление раньше. Для того чтобы как раз меньше москвичи замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели. Это очень важно в этом году. Мы будем следить за погодой и, как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, сразу будем включать отопление", - сказал Собянин.

Социальные объекты Москвы начали подключать к отоплению ранее. "В настоящее время тепло уже подается почти в 2 тыс. учреждений. В ближайшее время отопление заработает во всех объектах соцсферы. Параллельно будет идти подключение домов и офисных зданий. Последними тепло получат предприятия торговли и промышленности", - отметил Бирюков.

Напомним, в прошлом году холодная погода, установившаяся в Москве в конце сентября, вынудила столичные власти досрочно начать отопительный сезон. Москвичи при этом жаловались на холод в квартирах и затянувшийся процесс подачи тепла.

В октябре 2019 года Петр Бирюков заявил, что Москва может полностью автоматизировать систему регулирования интенсивности отопления в зданиях через пять лет. "Я думаю, в течение пяти лет мы полностью перейдем на эту систему с учетом того, что мы сейчас отрабатываем мероприятия по контрактам жизненного цикла", - сказал тогда Бирюков.