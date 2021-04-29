В Минстрое хотят вернуть советскую систему ответственности за газовое оборудование в многоквартирных домах

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Минстрой России совместно с экспертами рассматривает возможность изменения системы ответственности поставщиков газа за газовое оборудование в многоквартирных домах. Об этом 29 апреля сообщил замглавы Минстроя Максим Егоров на всероссийском совещании об итогах отопительного сезона.

"Прорабатываем вопрос возвращения к практике, которая была ранее, что тот, кто поставляет газ, тот [и] отвечает за оборудование. Соответствующие затраты должны, конечно, ложиться в тариф. Обсуждаем сейчас это с экспертным сообществом. У нас есть [как] те, кто за, так и [те], кто против данных решений", - приводит слова Егорова ТАСС.

Чиновник уточнил, что такая практика существовала в СССР: газоснабжающие организации и отвечали, и следили за исправностью оборудования. Егоров также отметил, что взрывы газа чаще всего связаны с человеческим фактором - закрытыми вентиляционными шахтами, вентиляционными клапанами, неправильно подключенным газовым оборудованием. Так, в прошедшем отопительном периоде было зафиксировано 29 случаев неконтролируемых взрывов газовоздушной смеси и воспламенений при использовании бытового газового оборудования. Из-за этих взрывов погибли 18 и пострадали 55 человек.

Как напомнил эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук сейчас ответственность за внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование несут разные организации, а единой организации, отвечающей за безопасное использование газового оборудования, нет.

"Поэтому будет правильно принять закон, который уже несколько лет лежит на рассмотрении в Госдуме, согласно которому все газовое оборудование в доме будет обслуживаться одной организацией. Сегодня это специализированные компании, с которыми на рыночных условиях заключаются договоры как собственниками, так и управляющими организациями. Если такую обязанность возложить на газораспределительные компании, то стоимость обслуживания будет включена в тариф. Главное здесь, чтобы монополизация не привела к росту цен выше, чем в настоящее время обслуживание стоит на рынке", - считает эксперт.