Марат Хуснуллин

Пресс-служба Правительства России

Апартаменты в России нужно максимально перевести в жилой формат. С таким мнением выступил 29 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин в прямом эфире в Instagram.

"Я надеюсь, что мы в первом полугодии будущего года судьбу апартаментов решим. Под "судьбой" я понимаю, что все-таки их надо максимально перевести в жилье. Потому что апартаменты образовались по некоторым местам, где были ограничения. По сути, это тоже жилье. Поэтому я считаю, что апартаменты нужно переводить в жилье", - заявил вице-премьер (цитата по "Интерфаксу" ).

Хуснуллин добавил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, а позиции разных министерств и ведомств относительно легализации апартаментов расходятся.

Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

20 ноября замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил , что статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования. "Нет задачи - признать все объекты, мало-мальски адаптированные для проживания, полноценным жильем. Такой статус могут получить только те объекты, в которых, еще раз повторю, созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, а также предоставлена возможность пользоваться всеми необходимыми инфраструктурными, социальными и инженерными удобствами", - сказал Стасишин.

Позднее чиновник сообщил , что Минстрой РФ не планирует останавливать строительство начатых проектов апартаментов. "То, что строится, должно строиться дальше, вне зависимости ни от чего. Мы изначально пропишем критерии, которые позволят в последующем после ввода, если вы конечно не строите там, где строить вообще нельзя, позволят в спокойном режиме приравнять [к жилью] либо оставить [в статусе апартаментов]", - отметил он.