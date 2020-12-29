Апартаменты в России нужно максимально перевести в жилой формат. С таким мнением выступил 29 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин в прямом эфире в Instagram.
"Я надеюсь, что мы в первом полугодии будущего года судьбу апартаментов решим. Под "судьбой" я понимаю, что все-таки их надо максимально перевести в жилье. Потому что апартаменты образовались по некоторым местам, где были ограничения. По сути, это тоже жилье. Поэтому я считаю, что апартаменты нужно переводить в жилье", - заявил вице-премьер (цитата по "Интерфаксу").
Хуснуллин добавил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, а позиции разных министерств и ведомств относительно легализации апартаментов расходятся.
Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.
20 ноября замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования. "Нет задачи - признать все объекты, мало-мальски адаптированные для проживания, полноценным жильем. Такой статус могут получить только те объекты, в которых, еще раз повторю, созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, а также предоставлена возможность пользоваться всеми необходимыми инфраструктурными, социальными и инженерными удобствами", - сказал Стасишин.
Позднее чиновник сообщил, что Минстрой РФ не планирует останавливать строительство начатых проектов апартаментов. "То, что строится, должно строиться дальше, вне зависимости ни от чего. Мы изначально пропишем критерии, которые позволят в последующем после ввода, если вы конечно не строите там, где строить вообще нельзя, позволят в спокойном режиме приравнять [к жилью] либо оставить [в статусе апартаментов]", - отметил он.
В конце сентября Марат Хуснуллин говорил, что законопроект о правовом статусе апартаментов в России планируется принять до конца текущего года. "Мы подготовили закон по определению правового статуса апартаментов. Сейчас есть много споров, эта тема больше касается Москвы и крупных городов. Что такое апартаменты, как их признавать, как считать на них социальные нормы: мы планируем до конца этого года, в осеннюю сессию, принять это решение", - заявил тогда вице-премьер.