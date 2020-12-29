Росаккредитация объявила о запуске сервиса, который должен защитить граждан от мошенников при поверке бытовых счетчиков воды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"1 января 2021 г. заканчивается мораторий на поверку бытовых приборов учета. В связи с большим количеством обращений граждан, Росаккредитация создала специальный сервис с информацией о компаниях-поверителях бытовых счетчиков воды. У граждан появилась возможность в один клик получить достоверную информацию об организациях, которые могут проводить поверку на территории России и вносить данные в единый реестр Росстандарта. Всего на территории страны работает более 100 таких организаций", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что данные из реестра помогут гражданам выбрать правильную компанию и не стать жертвами мошенников, которые берут деньги за услугу, но при этом не имеют права проводить поверку счетчиков.

Для проверки компании в реестре нужно ввести данные в поля "Название компании" или "ИНН" и произвести поиск. Если на странице появится информация об организации, то она имеет действующую аккредитацию и вправе проводить поверку. Также реестр позволяет искать аккредитованные компании в том или ином населенном пункте.

"После того как вы выбрали подходящую компанию, Росаккредитация рекомендует проверить все данные об организации с информацией в реестре. Это поможет уберечься от возможных мошеннических действий компаний-двойников", - добавили в ведомстве.

Напомним, из-за пандемии коронавируса власти до 1 января 2021 года отменили поверки бытовых приборов учета коммунальных ресурсов. Показания счетчиков с истекшим сроком поверки должны приниматься коммунальщиками до конца текущего года. Кроме того,в случае неоплаты услуг ЖКХ потребителями коммунальщики не имеют права до конца 2020 года взимать пени и штрафы за просрочку, а также отключать или ограничивать подачу коммунальных ресурсов неплательщикам.

24 сентября в России вступили в силу принятые в конце прошлого года поправки в закон "Об обеспечении единства измерений", которые делают необязательными бумажные свидетельства о поверке счетчиков. Поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки: без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут недействительны. Что же касается бумажных свидетельств, то заказчики поверки будут вправе попросить такой документ, но он будет носить лишь дополнительный информационный характер.

Теперь после проведения поверки прибора специалист должен будет внести данные о ней в реестр федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Аршин". Убедиться, что запись о поверке внесена в реестр, владелец сможет, указав в строке поиска заводской/инвентарный номер средства измерения. Там же можно узнать дату следующей поверки счетчика.