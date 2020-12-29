Напомним, завод "Слава", расположенный на Ленинградском проспекте недалеко от Белорусского вокзала, был снесен в 2008-2011 годах

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Госкорпорация ВЭБ.РФ привлечет инвестиции в 37 млрд рублей на строительство многофункционального комплекса (МФК) "Слава" на месте снесенного одноименного часового завода в Москве. Об этом сообщил 29 декабря старший вице-президент ВЭБ.РФ, руководитель блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Александр Тарабрин.

"У нас кредитный лимит 37 млрд рублей в одном из крупнейших банков. Это объем инвестиций на все четыре очереди", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, завод "Слава", расположенный на Ленинградском проспекте недалеко от Белорусского вокзала, был снесен в 2008-2011 годах. Изначально многофункциональный комплекс на месте часового завода хотел строить банк "Глобэкс", который в 2003 году скупил акции завода. План предусматривал строительство 480 тыс. квадратных метров недвижимости, включая офисы, гостиницу на 500 номеров, апартаменты и торговые помещения. Во время кризиса 2008 года "Глобэкс" столкнулся с финансовыми сложностями, его санацией занялся ВЭБ, который получил все проекты банка в сфере недвижимости, включая "Славу" и комплекс "Новинский пассаж".

С тех пор новый владелец неоднократно менял концепцию проекта на месте часового завода и партнеров. Так, в 2015 году ВЭБ подписал соглашение с китайской China Communications Construction Company о совместной застройке территории завода. Китайская компания должна была организовать поставки оборудования и строительных материалов. В 2017 году ВЭБ вел переговоры гостиничным оператором Marriott International об управлении гостиничной частью проекта - речь шла об открытии отелей под брендами Aloft и Four Points by Sheraton.

В марте этого года стало известно , что на месте завода "Слава" будет возведен одноименный многофункциональный комплекс общей площадью 300 тыс. квадратных метров, включающий жилую и офисную части. Тогда же сообщалось, что партнером проекта станет девелоперская компания MR Group, а консультантом - госкомпания "Дом.РФ". Проект планируется реализовать в четыре очереди, ввод последней из которых намечен на 2025 год.

В ноябре Архсовет Москвы отклонил и отправил на доработку архитектурно-функциональную концепцию первой очереди строительства многофункционального комплекса (МФК), разработанную архитектурным бюро Dyer. "Необходимо провести серьезную работу над проектом. Архитектура, посадка зданий, общественные пространства вызывают вопросы. В этом месте хотелось бы увидеть более яркие авторские решения. И после доработки концепции, надеюсь, мы увидим новые интересные варианты", - говорил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам Тарабрина, в ВЭБ.РФ получили архитектурно-градостроительное решение на проект и учли замечания Архсовета Москвы. Согласованное компромиссное решение предусматривает, что одна часть фасада здания, выходящего на Ленинградский проспект, будет выполнена в классическом стиле, ближе к сталинскому ампиру, а другая будет более современной, с использованием конструкций из стекла.