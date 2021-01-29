Задолженность россиян по ипотеке превысила 9 трлн рублей

Moscow-Live / Михаил Тихонов

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов по итогам 2020 года вырос на 21,3% и по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,086 трлн рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

Что же касается просроченных ипотечных кредитов, то их объем в декабре 2020 года снизился на 1,8%, до 77,5 млрд рублей, однако по сравнению с декабрем 2019 года объем просроченной ипотеки вырос на 6,8%. Доля просроченных ипотечных кредитов в общем ипотечном портфеле по итогам года составила 0,85%.

По данным регулятора, в 2020 году российские банки выдали более 1,7 млн ипотечных кредитов на рекордную сумму около 4,3 трлн рублей. Средневзвешенная ставка по выданным в декабре ипотекам снизилась на 0,02 п.п. по сравнению с ноябрем и составила 7,36%.

Напомним, к 1 июля прошлого года задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 8 трлн рублей и составила 44,7% от портфеля долгов по всем типам розничных кредитов.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2020 года российские ипотечные заемщики досрочно погасили жилищные кредиты объемом свыше 0,5 трлн рублей, на 82,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В общей сложности в июле-сентябре россияне досрочно погасили ипотеку объемом 524,8 млрд рублей. По сравнению со вторым кварталом прошлого года объем досрочно погашенных ипотечных кредитов вырос в полтора раза. По данным ЦБ, большинство заемщиков погасили кредиты за счет собственных сбережений. Также досрочному погашению способствовали государственные субсидии. Около 3% заемщиков воспользовались рефинансированием ипотеки.

Главным фактором стремительного роста ипотечного рынка в прошлом году стала программа льготной ипотеки под 6,5%, запущенная весной 2020 года и продленная по меньшей мере до июля 2021 года. Центробанк неоднократно предупреждал о рисках перегрева рынка из-за программы льготной ипотеки и планов ее продления, а на днях с очередным таким предостережением выступил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"Пузыря нет, перегрева нет, но в дальнейшем при сохранении текущих тенденций, могут привести к накоплению рисков. В частности, выдается довольно много ипотеки, в том числе на первичном рынке с низким первоначальным взносом... Приличный объем ипотеки с низким первоначальным взносом выдается людям, у которых довольно высокая долговая нагрузка, поэтому вот комбинация этих двух вещей при сохранении текущих темпов роста, а также с учетом стоимости жилья, может в дальнейшей перспективе привести к накоплению рисков", - сказал он.