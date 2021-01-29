Издание "Медуза" опубликовало собственный материал о дворце, подтверждающий данные ФБК. Новые подробности о дворце "Медузе" сообщили люди, связанные со строительством и обслуживанием комплекса в Прасковеевке

Алексей Навальный / YouTube

Спустя 10 дней после выхода нашумевшего расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о роскошном дворце под Геленджиком, которым якобы пользуется президент Владимир Путин, издание "Медуза" опубликовало собственный материал о дворце, подтверждающий данные ФБК. Новые подробности о дворце "Медузе" сообщили люди, связанные со строительством и обслуживанием комплекса в Прасковеевке.

По данным издания, Владимир Путин был во дворце, принадлежность которого президенту в Кремле отрицают, по меньшей мере четыре раза. Так, по словам собеседников "Медузы", с 2007-го по 2014 год, президент приезжал на мыс Идокопас трижды, а с 2013-го по 2016 год - дважды. Как минимум один раз Путин приплыл в резиденцию на яхте. При этом к его визитам во дворце тщательно готовились, а всех рабочих от Путина изолировали. К президенту не допускались даже руководители строительных организаций высшего звена - дворец ему показывал только "управделами, начальник из ФСО". Весной 2014 года сотрудникам объявили о скором визите президента, и служба эксплуатации в авральном порядке заменила на главной аллее газон и деревья. В итоге Путин в тот раз в Прасковеевку так и не приехал.

"Беспрецедентный подземный объект"

Что же касается интерьеров дворца и его устройства, то собеседники издания, посмотревшие фильм ФБК, пожаловались, что Алексей Навальный и его соратники уделили внимание роскоши интерьеров, а не сложным инженерным сооружениям.

"Нет там никакого особого золота - это сказки! Есть помещения и в пастельных тонах. Мрамор - да, что-то типа оникса - да. Но не золото! Да и мрамор просто европейского качества, такой у нас и на рынках продается. В Зимнем дворце, например, все намного красивее", - заявил работавший на стройке прораб.

"Ершики за 90 тысяч - это такая мелочь. Большая часть затрат приходится на сложные капитальные работы: там же все на буронабивных сваях! Что стены, удерживающие горный массив вдоль дорог, что фундаменты заборов - а это дорогущее сооружение! В фильме не указан еще резервуарный парк, где хранится вода - и пресная, и морская - специально для бассейна. А внизу в Молокановой щели есть еще поля фильтрации - канализацию мы же не будем в пропасть сбрасывать, так что там сделаны очистные сооружения. Отдельные наклонные выработки с трубопроводами, которые соединяют ущелье с главным объектом", - рассказал журналистам один из ведущих инженеров строительства.

Также в "Медузе" выяснили, что подземная часть комплекса уходит вниз на 16 этажей и целиком пронзает мыс Идокопас, на котором стоит дворец. Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома (на случай эвакуации). Попасть внутрь мыса можно из трех разных вестибюлей, а возведение шахты, которую строили в 2007-2011 годах обошлось приблизительно в 3 млрд рублей. Планировалось, что бункеров в Прасковеевке будет два, но от второго было решено отказаться после экономического кризиса 2008 года.

"Мы просто заходим в вестибюль - как мы это каждый день делаем в метро - и начинаем спускаться вниз. На 14-15-м уровне - верхний блок технических помещений. На восьмом - винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения - и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону - когда мы строили, там предполагался траволатор " как в Шереметьево", - рассказал горный инженер по имени Виктор. Сооружение он назвал "беспрецедентным подземным объектом".

Склад грязи, аквадискотеки и "Димина дача"

В фильме ФБК особое внимание было уделено существованию во дворце так называемого "склада грязи". После выхода расследования некоторые предположили, что речь идет об ошибочном переводе с английского, а само помещение имеет другое предназначение. Однако собеседник "Медузы" подтвердил, что речь действительно идет о специальном месте для хранения лечебных грязей. "Грязевые ванны же не просто так образуются: нужны засушенные брикеты с лечебной грязью - и они должны храниться где-то при правильной температуре", - отметил он.

Также в расследовании говорилось о предусмотренной проектом дворца "аквадискотеке". По словам источников издания, так называется фонтан с подсветкой, спроектированный компанией "Боронд". Второй такой фонтан есть на территории шато при винодельческом хозяйстве в поселке Дивноморское (этот объект упоминается в расследовании ФБК как часть комплекса).

Для фонтана в Дивноморском проектировщики разработали 16 светомузыкальных композиций. В список вошли аргентинские и бразильские мелодии, французский шансон, ZAZ, Ванесса Мэй, Enya, Кайли Миноуг и даже трек из фильма "Матрица". Под каждую композицию был подобран свой рисунок движения струй и подсветки. При этом само шато в Дивноморском начали строить в годы президентства Дмитрия Медведева, и один из собеседников назвал дом "Димина дача".

Расследование ФБК попытались опровергнуть с помощью видео из дворца

Между тем 29 января интернет-издание Mash опубликовало видеоэкскурсию по дворцу под Геленджиком. В небольшом ролике утверждается, что дворец все еще продолжают строить, и никакой описанной в фильме ФБК роскоши в нем нет.

"Описать локацию довольно просто - это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься. Сплошное разочарование", - заявил главный редактор Mash Максим Иксанов.

Иксанов в общей сложности насчитал 16 одинаковых помещений, в которых могут находиться спальни, ванные комнаты или гардеробные, которые соединяются длинным коридором. По прогнозам строителей, на реализацию всего проекта уйдет еще пять-шесть лет, пишет Znak.com .

"Разобраться до конца в предназначении здания мне не удалось. Равно как и узнать имя владельца", - отметил Иксанов.

Между тем это видео нельзя назвать опровержением расследования ФБК. Так, в набравшем более 100 млн просмотров видео Алексей Навальный говорил, что сейчас на территории комплекса ведутся активные строительные работы, причиной которых стала плесень: из-за ошибок при проектировании в здании не работала вентиляция, тек потолок и была высокая влажность. "В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново", - отмечал Навальный, и новое видео в целом подтверждает его слова.

Отметим также, что в ролике Mash также не упоминаются фотографии из дворца, попадавшие в сеть около 10 лет назад. На них были запечатлены роскошные интерьеры здания в Прасковеевке.