В декабре 2020 года в России ввели в эксплуатацию 15,5 млн квадратных метров жилья, на 10,9% меньше, чем годом ранее. Всего же в прошлом году в России без учета индивидуальных домов ввели 75,5 млн квадратных метров жилья. По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 5,9%, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Снижение объемов ввода нового жилья в России в основном связано с ограничительными мерами, которые вводились в регионах из-за пандемии коронавируса. Так, в январе был зафиксирован рост жилищного строительства на 14,3%, но уже в феврале и марте он сменился падением на 7% и 7,6% соответственно, а в апреле, когда вводились наиболее строгие ограничения, и стройки приостанавливались, жилищное строительство рухнуло на рекордные 36,5%. В мае спад составил 24,4%. В августе и сентябре в Росстате фиксировали рост ввода жилья, но в октябре, ноябре и декабре этот показатель падал.

Напомним, осенью прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что сохранить темпы жилищного строительства на фоне пандемии коронавируса помогли меры поддержки стройотрасли, включая льготную ипотеку на новостройки под 6,5%.

В конце августа замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил , что строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов строительства за первые семь месяцев 2020 года. "Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке", - говорил Стасишин.

При этом тогда он признал, что за семь месяцев 2020 года объем введенного жилья снизился на 7-8% по сравнению с 2019 годом. "По итогам года, думаю, что мы выйдем плюс-минус на показатели прошлого года", - прогнозировал замминистра.

По данным Росстата, в 2019 году объем ввода жилья в России вырос на 4,9% по сравнению с 2018 годом и составил 79,4 млн квадратных метров. С учетом домов, построенных на садоводческих участках, в стране ввели 80,3 млн квадратных метров жилья.