В декабре 2020 года в России ввели в эксплуатацию 15,5 млн квадратных метров жилья, на 10,9% меньше, чем годом ранее. Всего же в прошлом году в России без учета индивидуальных домов ввели 75,5 млн квадратных метров жилья. По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 5,9%, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.
Снижение объемов ввода нового жилья в России в основном связано с ограничительными мерами, которые вводились в регионах из-за пандемии коронавируса. Так, в январе был зафиксирован рост жилищного строительства на 14,3%, но уже в феврале и марте он сменился падением на 7% и 7,6% соответственно, а в апреле, когда вводились наиболее строгие ограничения, и стройки приостанавливались, жилищное строительство рухнуло на рекордные 36,5%. В мае спад составил 24,4%. В августе и сентябре в Росстате фиксировали рост ввода жилья, но в октябре, ноябре и декабре этот показатель падал.
Напомним, осенью прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что сохранить темпы жилищного строительства на фоне пандемии коронавируса помогли меры поддержки стройотрасли, включая льготную ипотеку на новостройки под 6,5%.
В конце августа замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов строительства за первые семь месяцев 2020 года. "Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке", - говорил Стасишин.
При этом тогда он признал, что за семь месяцев 2020 года объем введенного жилья снизился на 7-8% по сравнению с 2019 годом. "По итогам года, думаю, что мы выйдем плюс-минус на показатели прошлого года", - прогнозировал замминистра.
По данным Росстата, в 2019 году объем ввода жилья в России вырос на 4,9% по сравнению с 2018 годом и составил 79,4 млн квадратных метров. С учетом домов, построенных на садоводческих участках, в стране ввели 80,3 млн квадратных метров жилья.