Глава Минприроды поддержал идею отказа от мусоропроводов в новых и старых многоквартирных домах

АГН Москва / Софья Сандурская Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин

Минприроды России

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал оправданным отказ от строительства новых многоквартирных домов с мусоропроводами и вывод из эксплуатации существующих мусоропроводов.

"Антисанитария вообще не должна существовать в местах, где проживают люди. И зачем все эти запахи? Это неправильно, люди этого не хотят. Я не видел такой практики нигде в мире, с этим надо завязывать", - заявил Кобылкин в интервью РБК.

При этом чиновник признал, что ликвидация мусоропроводов создаст неудобства для отдельных категорий граждан. "Я не могу не представить себе бабушку, живущую на 12-м этаже, которой тяжело спуститься и выбросить мусор на улицу. Этих людей нужно окружить заботой, для решения этой проблемы есть управляющие компании и социальные службы", - сказал Кобылкин.

Напомним, в июне стало известно, что Общественная палата РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах, а также перестать проектировать их в новостройках.

По словам первого зампреда комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Артема Кирьянова, мусоропроводы зачастую являются источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов и возникновению пожаров. В свою очередь член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, отметил, что мусоропроводы препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора.

Авторы письма предложили дать управляющим компаниям (УК) право в одностороннем порядке решать вопрос о консервации мусоропровода, если жильцы систематически нарушают правила его использования. Так, чаще всего речь идет об утилизации с его помощью крупногабаритных отходов, включая бытовые и строительные.

Одобренный ранее вице-премьером Викторией Абрамченко план по внедрению системы раздельного сбора мусора включает пункт об отказе от мусоропроводов в проектируемых новых домах, но существующих мусоропроводов план не касается. Однако в пресс-службе Абрамченко назвали инициативу достойной рассмотрения.

В поддержку идеи выступили также в Госдуме и Общественном совете при Минстрое. Так, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов назвал консервацию мусоропроводов и отказ от них логичным шагом на пути реализации мусорной реформы.