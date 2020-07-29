Размер дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, заемщиков в России снизился в июле на 10,4% по сравнению с показателем января и составил 63,3 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Речь идет о показателе семейного дохода, который показывает доступность ипотеки для граждан. При расчете этого показателя в НБКИ исходят из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей по ипотеке к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Причиной заметного снижения дохода, позволяющего обслуживать ипотеку, в НБКИ назвали снижение за последние полгода средней ипотечной ставки на 1,6 процентного пункта, передает ТАСС. Одним из главных факторов, повлиявших на ставку, стал запуск программы льготной ипотеки под 6,5%.

Показатели дохода, позволяющего платить по ипотеке, разнятся в регионах. Так, в Москве для этого требуется зарабатывать 132,4 тыс. рублей в месяц, в Московской области - 94,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 81,2 тыс. рублей. Самый низкие показатели в рейтинге НБКИ из 30 регионов были зафиксированы в Кировской области (44,7 тыс. рублей), Алтайском крае (45,2 тыс. рублей) и Челябинской области (46,1 тыс. рублей).

Напомним, накануне замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев.