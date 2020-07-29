Хранители Наследия / YouTube В Москве впервые за 40 лет передвигают исторические здания

Хранители Наследия / YouTube

В Москве началось перемещение нескольких исторических зданий на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом. Об этом говорится в публикации координатора "Архнадзора" Константина Михайлова на сайте "Хранители наследия". Процесс осуществляет ГК "ПИК" по проекту архбюро "АПЕКС".

В 2018 году Мосгорнаследием было принято решение перенести на новое место и сохранить старую водонапорную башню, а также фасады двух корпусов (модельной мастерской и сборочного корпуса) 1898-1899 годов постройки. Здания сдвинут почти на 100 метров в южную сторону участка, где они будут интегрированы в новый комплекс технопарка в качестве офисов, а также помещений культурной и музейной зоны, пишет РБК. Процесс передвижки зданий на Складочной улице окончательно завершится в ноябре 2020 года.

По мнению Михайлова, эта история создает важнейший для московского градостроительства прецедент. Она означает, что сохранять историческую застройку можно, если есть к тому желание и воля девелопера. По данным градозащитника, реализация проекта передвижки зданий обошлась застройщику примерно в 550 млн рублей.

Компрессорный завод был основан в 1897 году немецким купцом Густавом Листом. В 2008 году завод был закрыт, а его владельцы перенесли производство в Краснодар. Сейчас на территории предприятии строятся жилой комплекс "Шереметьевский" и технопарк.

В последний раз исторические здания в Москве передвигали в 1979 году. Тогда дом Сытина на Тверской переместили к углу Настасьинского переулка, чтобы сохранить историческую постройку, одновременно освободив пространство для нового корпуса "Известий". В 1983 году в Москве на 20 метров вглубь квартала переместили коробку сцены разрезанного пополам здания старого МХАТа в Камергерском переулке, но тогда речь не шла о перемещении здания целиком. Активнее всего старые дома в Москве передвигали в 30-е и 40-е годы прошлого века. В некоторых случаях дома перемещали прямо вместе с жителями.