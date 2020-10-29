Совет Федерации / Flickr Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при СФ

Совет Федерации / Flickr

Совет по вопросам жилищного строительства верхней палаты парламента порекомендовал Минстрою законодательно закрепить понятие "долгострой", а также определить критерии отнесения объектов незавершенного строительства к долгостроям. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект соответствующего решения совета.

"В целях обеспечения сокращения количества объектов незавершенного строительства, не являющихся многоквартирными домами, [рекомендуется] подготовить предложения по законодательному закреплению термина "долгострой", а также критериев отнесения объектов незавершенного строительства к "долгострою", - говорится в документе.

Кроме того, в Совете Федерации предложили чиновникам Минстроя подумать о внесении изменений в действующее законодательство "об изъятии земельных участков с объектами незавершенного строительства (долгостроями) в случае их длительного неосвоения и регламентации данного процесса". Также в рекомендациях предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности продления меры поддержки строительных организаций за счет предоставления саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капстроительства займов своим членам за счет средств компенсационного фонда СРО, с 1 января до 31 декабря 2021 года.

Наконец, в проекте решения говорится, что Минстрою совместно с Госэкспертизой рекомендовано ускорить работу по переходу на ресурсный метод ценообразования в строительстве и пересчет сметных норм в существующий уровень цен. Также ведомству предложили организовать работу по согласованию обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил, утвержденных постановлением правительства с ведомственными актами (в частности, санитарными правилами, сводами правил в области пожарной безопасности и так далее) и рассмотреть вопрос о создании и ведении федерального реестра нормативно-технических документов в сфере строительства.