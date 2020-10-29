Moscow-Live.ru В правительстве допустили продление программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года

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Правительство может рассмотреть вопрос о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% после 1 июля 2021 года. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Программу продлили до 1 июля, чтобы посмотреть, что будет со ставкой, что будет с выборкой. Считаем, что еще не менее 600 млрд будут под эту программу привлечено. И мы ближе к июлю посмотрим, что дальше, какая будет ставка ЦБ на тот момент. И мы уже дальше будем смотреть вопрос о ее дальнейшем продлении, либо там в каких-то других формах", - рассказал Хуснуллин (цитата по "Интерфаксу").

Напомним, правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

12 октября стало известно, что Минфин разработал проект постановления правительства о продлении действия программы льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года. Также в Минфине предложили увеличить максимальную сумму кредитов, которые могут выдавать банки по этой программе, с нынешних 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

14 октября президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. "Действительно, эта мера популярная и востребована, и реально людей поддерживает. Она не должна прекратить свое функционирование, давайте продлим ее хотя бы до середины следующего года", - заявил Путин на совещании с членами правительства. В результате Минфин скорректировал первоначальный проект.

22 октября на заседании правительства глава кабмина Михаил Мишустин объявил о решении продлить программу до 1 июля 2021 года. "Сегодня в повестке заседания Правительства вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль. На прошлой неделе на совещании с Правительством Президент выступил с инициативой сохранить льготную ставку до 1 июля 2021 года. Сегодня рассмотрим необходимые для этого поправки в законодательство", - сказал тогда глава правительства.

27 октября Мишустин подписал постановление кабмина о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. "Продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года", - отмечалось в сообщении на сайте правительства.

Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала это решение, но напомнила о потенциальных рисках перегрева рынка.