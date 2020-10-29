Пресс-служба Президента России Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки под 6,5%

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом Путина заявил на инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

"С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", - приводит слова президента газета "Ведомости".

Путин добавил, что по итогам 2020 года объем ипотечного кредитования в России обновит рекорд и превысит 3,5 трлн рублей. Президент также пообещал, что в следующем году власти намерены в три раза увеличить финансирование программы сельской ипотеки.

Напомним, на днях в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) сообщили, что повышению доступности программы льготной ипотеки 6,5% мешает рост цен на жилье в новостройках. Так, по данным госкомпании "Дом.РФ", россияне, купившие жилье по программе льготной ипотеки до конца августа, сэкономили 11,3% по сравнению с теми, кто взял займы под 8%. В ВТБ отмечали, что при ставке 6,5% заемщики также могут за пять месяцев компенсировать первоначальный взнос, который должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Однако осенью эффект экономии сошел на нет, считают в НРА. Уже к середине октября из-за высокого спроса цены в новостройках Москвы выросли на 10% по сравнению с концом апреля, в Санкт-Петербурге - на 17%, в регионах - в среднем на 7%.

28 октября аналитики "Дом.РФ" сообщили, что цены на новостройки в России выросли за январь-сентябрь этого года на 10,5%, а с учетом инфляции - на 7,4%. Поэтому эффект от льготной ипотеки пока не исчерпан. Так, экономия взявших жилье в ипотеку в сентябре на совокупных расходах составила 10,1%, полагают в "Дом.РФ". По оценке зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, эффект от снижения ставок по ипотеке за счет льготной программы приобретения жилья под 6,5% будет нивелирован, когда рост цен на жилье превысит 17,5%.

Напомним, правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин объявил об окончательном решении продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, а на днях он подписал соответствующее постановление правительства.