Госдума 29 сентября приняла в первом чтении законопроект о предоставлении ипотечных каникул гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля 2019 года. Согласно действующей редакции закону, получить ипотечные каникулы сроком на шесть месяцев могут граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность первой или второй группы, а также признанные временно нетрудоспособными в течение двух месяцев.

Кроме того, каникулы могут быть предоставлены при снижении дохода заемщика (совокупного дохода заемщиков) за два месяца более чем на 30%. При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для получения каникул должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика. Наконец, на каникулы смогут рассчитывать и заемщики, у которых увеличится число находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инвалидов первой и второй группы, при условии, что их доход снизится на 20%, а размер среднемесячных выплат превысит 40% дохода. Для получения отсрочки ипотечное жилье должно быть у заемщика единственным.

Сейчас оформить ипотечные каникулы могут лишь трудоустроенные граждане, которым для подтверждения снижения дохода нужно предоставить банку справку по форме 2НДФЛ. По этой причина заемщики, получающие доход от предпринимательства или имеющие статус самозанятых, не могут воспользоваться ипотечными каникулами.

Исправить эту ситуацию в Госдуме собрались еще в конце января этого года, а теперь соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Авторы документа предлагают дополнить закон "О потребительском кредите (займе)" положениями о том, что "в случае, если заемщик является предпринимателем или физическим лицом, осуществляющим деятельность по патентной системе налогообложения или с применением специального налогового режима "налог на профессиональный доход", предоставляются иные документы, подтверждающие наличие дохода от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов.

В законопроекте указано, что перечень таких документов определяется кредитором самостоятельно".

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки "разрешат самозанятым подтверждать снижение дохода другими документами, это позволит защитить и поддержать наших граждан, что особенно важно в сложных экономических условиях, связанных с последствиями пандемии коронавируса".