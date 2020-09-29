В России необходимо нарастить объем предложения на рынке жилья, при этом не допустив необоснованных скачков цен. Об этом заявил президент Владимир Путин.

"По прогнозам экспертов, объём выдачи ипотечных кредитов в следующем году превысит показатели прошлого года. То есть наши меры поддержки в целом, хочу это подчеркнуть, работают, они дают необходимый эффект. Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение, то есть нам нужно просто больше строить: чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался, чтобы не было необоснованных скачков", - сказал президент 28 сентября на расширенном заседании президиума Госсовета РФ (цитата по "Интерфаксу").

Наращивание объемов жилищного строительства Путин назвал задачей для всех уровней власти.

Напомним, по данным компании ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в сентябре выросла до 84,7 тыс. рублей, увеличившись на 2% по сравнению с августом и на 13% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Ранее эксперты отмечали, что из-за роста спроса после запуска программы льготной ипотеки под 6,5% на рынке наблюдаются признаки перегрева. "Рынок недвижимости одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии. Данные "Сбербанка" и компании "ДомКлик" указывают на то, что восстановление идет существенно быстрее ожиданий участников рынка. И динамика цен, и объемы продаж на протяжении двух последних месяцев устойчиво растут относительно уровней 2019 года. По некоторым показателям ситуацию даже можно охарактеризовать как локальный перегрев", - говорилось в сообщении аналитиков "Сбербанка".

Однако чиновники с этим мнением не соглашались. Так, в середине сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что введение механизма льготной ипотеки под 6,5% не перегрело первичный рынок недвижимости, а создало условия для дальнейшего развития строительной отрасли. "Я считаю, что это абсолютно рыночный механизм, он сработал, дополнительные деньги, которые пришли в отрасль, а их пришло за счет этих мер порядка 500 млрд [рублей], я имею ввиду это программа компенсации до 6,5% ипотеки, люди очень хорошо восприняли, то есть на сегодняшний день у нас заявок полмиллиона, у нас 500 тыс. заявок, то есть это 500 тыс. семей в стране улучшают свои жилищные условия. Это просто отличная программа. И там, где в определенных регионах произошло какое-то даже небольшой всплеск цен - это ничего в этом плохого нет, это позволит стимулировать дополнительное предложение", - сказал вице-премьер.

"У нас, на самом деле, в тех регионах, где не было предложения, потому что люди ничего не покупали, действительно, цена несколько поднялась, но это тоже неплохо, потому что раз поднялась цена, значит, будет дополнительно строиться жилье. У нас ведь проблема в том, что есть регионы, которые на сегодняшний день имеют избыток предложения, то есть много построено, но не продано, а есть регионы, где из-за того, что цена была крайне низкой, просто не начиналась стройка, а строить надо по всей стране", - добавил Хуснуллин, подчеркнув, что не ожидает большого роста цен на жилье.