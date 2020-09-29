Запущенная в 2019 году мусорная реформа пока что не дала эффекта, и ситуация с мусором в России остается неблагополучной: уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% мусора по-прежнему направляется на полигоны и свалки

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай В Счетной палате не увидели эффекта от запуска мусорной реформы

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Запущенная в 2019 году мусорная реформа пока что не дала эффекта, и ситуация с мусором в России остается неблагополучной: уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% мусора по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву. Об этом говорится в свежем отчете Счетной палаты.

"По данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта "Экология" на территории субъектов насчитывалось 8 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов. При этом федеральный проект "Чистая страна" предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. То есть более 700 свалок в границах городов остаются не охвачены. Таким образом, даже при успешной реализации проекта поставленная Президентом цель - ликвидировать все свалки в границах городов - достигнута не будет. Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО (1-2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них - до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет", - говорится в сообщении ведомства.

Аудиторы напомнили, что целью мусорной реформы является создание высокотехнологичной инфраструктуры обработки и утилизации отходов. Но пока что проект с этой задачей не справляется, а его параметры требуют пересмотра. Так, реформа не предусматривает меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов. Среди прочего речь идет о стимулировании населения использовать многооборотные товары, тару и упаковку.

"Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами. В результате значительная часть субъектов (42%) не подтвердила возможность их выполнения и не заключила с Минприроды России соглашения о реализации региональных проектов. Анализ 67 региональных программ показал, что только 39 регионов предусмотрели в них мероприятия по внедрению раздельного сбора отходов. Лишь в 33 субъектах наблюдается сбалансированность мощностей объектов обращения с ТКО и объемов их образования", - добавили в Счетной палате.

Наиболее плачевной в Счетной палате назвали ситуацию с созданием инфраструктуры по обращению с ТКО. Сейчас лишь 9 регионов используют для этого наилучшие доступные технологии. Также аудиторы указали на проблему финансирования реформы. Основным источником средств служат платежи населения, но тарифы могут существенно отличаться даже в сопоставимых регионах, а собираемость платежей оставляет желать лучшего. Из-за нехватки средств свыше 20 региональных мусорных операторов могут прекратить работу.

Для решения проблем в сфере сбора и утилизации отходов в Счетной палате предложили внести изменения в паспорт федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", расширить меры финансовой поддержки инвестиционных проектов в области обращения с ТКО и создать единую систему учета ТКО. Кроме того, в ведомстве считают необходимым разработать порядок подтверждения отсутствия негативного воздействия на окружающую среду после реализации мероприятий по ликвидации накопленного вреда, предусматривающий проведение измерений и исследований состояния почвы, воды и воздуха. Наконец, аудиторы считают нужным рассмотреть вопрос о корректировке региональных программ обращения с отходами и дополнить их мероприятиями, направленными на предотвращение и сокращение образования отходов, а также на сокращение нормативов накопления отходов и тарифов на услуги региональных операторов.

Напомним, в рамках мусорной реформы с 1 января 2019 года вывоз и утилизация ТКО стали коммунальной услугой, которая включается в платежки за ЖКУ отдельной строкой. Реформа требует, чтобы каждый регион разработал электронную территориальную схему обращения с отходами, утвердил региональную программу и нормативы накопления ТКО и на конкурсной основе отобрал регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который будет отвечать за полный цикл обращения с ТКО.

С начала 2019 года в России было выбрано 178 региональных операторов, 175 из них приступили к работе. Из-за пандемии коронавируса платежи и от населения, и от бизнеса за вывоз мусора снизились: по данным Минприроды, за первое полугодие 2020-го дебиторская задолженность операторов выросла почти на 20%, до 46,7 млрд рублей, а кредиторская задолженность региональных операторов увеличилась на 2,8%, до 40,1 млрд рублей. При этом в марте-апреле дебиторская задолженность достигала 51,6 млрд рублей, а кредиторская - 43 млрд рублей.