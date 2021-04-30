В Госдуму внесли законопроект о статусе апартаментов

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в Госдуму анонсированный законопроект о статусе апартаментов, передает РИА "Новости" . Текст законопроекта был размещен в базе Госдумы.

"Законопроектом предлагается ввести в сфере правового регулирования понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне, предусмотрев отдельные критерии для расположения таких зданий в составе территориальных зон и требования к расположению жилых и нежилых помещений внутри здания", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, сейчас апартаменты относятся к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться, хотя фактически апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

20 ноября прошлого года замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил , что статус жилых помещений в России получат только те апартаменты, в которых созданы условиях для комфортного и безопасного проживания, а к строящимся апартаментам будут предъявляться специальные требования. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что апартаменты в России нужно максимально перевести в жилой формат. Проект правительственного закона о правовом статусе апартаментов планируется внести в Госдуму в октябре 2021 года.

Как отмечает РБК , внесенный сенаторами проект закона не содержит термина "апартаменты" и не распространяется на существующие и строящиеся апартаменты. Если закон примут, то он должен вступить в силу с 1 сентября 2021 года в отношении объектов капитального строительства, для которых после этого дня будет утвержден проект планировки территории либо выдан градостроительный план земельного участка.

В документе говорится, что жилые и нежилые помещения многофункциональных зданий не должны находиться на одной лестничной площадке, а доступ собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям должен быть ограничен. Документ наделяет власти регионов устанавливать местные нормативы градостроительного проектирования в отношении апартаментов.

Документ также предлагает распространить на многофункциональные здания закон о долевом строительстве и Жилищный кодекс. Последнее означает, что жители таких зданий будут оплачивать коммунальные услуги по тарифам для жилых домов, а также платить за капремонт. Кроме того, они смогут прописаться в апартаментах.

Наконец, авторы законопроекта предлагают механизм переустройства и (или) перепланировки помещения в многофункциональном здании. Так, документ допускает перевод нежилого помещения в жилое, если в жилые помещения переводятся все нежилые помещения на лестничной площадке. При этом должны быть соблюдены условия для ограничения доступа пользователей таких помещений к жилым зонам в здании. Если же речь идет о переводе одной квартиры на этаже в нежилое помещение, то это можно будет сделать с согласия всех собственников помещений, находящихся на одной лестничной площадке, после проведения общего собрания жильцов.

"Только за последний год было уже несколько попыток подойти к его разрешению. В этом обсуждении нужно рассматривать две параллельные задачи: первая - решение судьбы уже существующих апартаментов, вторая - определение форматов дальнейшего регулирования строительства апартаментов, или, как назвали в законопроекте, многофункциональных зданий. Разработанный законопроект дает надежду на решение второй задачи, но несколько упускает первую", - заявил глава Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, отметив, что граждан больше заботит статус существующих апартаментов, в которых они уже живут.

В пресс-службе Минстроя РФ сообщили РБК, что в ведомстве считают целесообразным сосредоточиться на доработке представленного документа с участием правительства и Госдумы. Минстрой намерен подготовить собственные поправки к законопроекту.