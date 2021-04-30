Китайская инвесткомпания Fosun Group приняла решение продать столичный офисный комплекс "Воздвиженка-центр" (известен как "Военторг") на улице Воздвиженка рядом с Кремлем. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на одного из партнеров Fosun Group и консультантов по недвижимости, которые работали с этим объектом.

По словам собеседников издания, китайская компания смогла существенно повысить капитализацию комплекса. Сейчас центр заполнен качественными и стабильными арендаторами, поэтому Fosun Group хочет зафиксировать прибыль. Представитель российского офиса китайской компании отказался от комментариев, но отметил, что стратегия группы за пределами Китая заключается в приобретении недостаточно эффективных активов, повышении их ликвидности за счет реконструкции и, возможно, дальнейшей продаже.

Fosun Group купила комплекс "Воздвиженка-центр" в июле 2017 года. Продавцом объекта выступил торговый дом "Центральный военный универсальный магазин" экс-владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева. Сумму сделки стороны не раскрывали, но эксперты оценивали ее в 10-11 млрд рублей (167-183 млн долларов по тогдашнему курсу). По словам источников, сейчас группа хочет выручить за актив 17 млрд рублей, и эта цена выглядит разумной - аналитики оценивают объект в 16-20 млрд рублей. Если комплекс будет продан, то сделка станет одной из крупнейших на рынке офисов как минимум за последние пять лет.

Компанию Fosun Group в 1992 году основал китайский миллиардер Го Гуанчан. Группа специализируется на вложениях в недвижимость, страхование, туризм, металлургию, фармацевтику и т. д. Стоимость активов Fosun Group на конец прошлого года составила около 118 млрд долларов, выручка - 19,8 млрд долларов, чистая прибыль - 1,2 млрд долларов.