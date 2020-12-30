Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал закон, позволяющий приватизировать земли национальных парков. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Закон разрешает передачу территорий населенных пунктов, находящихся в зонах хозяйственного назначения национальных парков, из федеральной в региональную или муниципальную собственность. Потом эти участки смогут приватизировать физические и юридические лица - при условии внесения границ таких населенных пунктов в Росреестр. Порядок строительства на этих территориях будет определен постановлением правительства об особо охраняемой природной территории, пишет РБК .

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров ранее говорил, что правовой статус земель национальных парков и режим их охраны приводят к существенному ограничению конституционных прав граждан, проживающих в границах этих территорий. Кроме того, действующие ограничения не позволяют органам местного самоуправления реализовывать социально-экономические программы и меры поддержки населения, включая строительство больниц, школ, детских садов и расселение ветхого жилья, передает ТАСС.

Майоров подчеркивал, что новый закон разрешает передачу земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения нацпарков, в региональную или муниципальную собственность только при условии, что сведения о границах такого поселения внесены в единый государственный реестр недвижимости, сохраняя при этом все существующие экологические требования национальных парков.

Напомним, в 2016 году Минприроды подготовило законопроект об исключении из границ природоохранных территорий участков в границах поселений или участков, необходимых для обеспечения безопасности государства. В 2017 году в Минэкономики разрабатывали поправки, допускающие приватизацию земель населенных пунктов, расположенных на территории ООПТ. Оба документа так и не были приняты. В январе этого года сообщалось , что Минприроды совместно с сенаторами разработало проект поправок к Земельному кодексу и закону об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которые должны решить проблемы жителей населенных пунктов, находящихся на природоохранных территориях.

Сейчас в России насчитывается 63 национальных парка. В составе 27 нацпарков находятся 923 населенных пункта, где проживает более 370 тыс. человек.